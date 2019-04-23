«Будет вечная война»: у Путина набросились на Украину с новыми угрозами

23.04.2019 09:20

Скандально известный депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский заявил, что Украина якобы обречена на вечную войну

Угрозы одиозного российского политика прозвучали в эфире пропагандистской программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», пишет Политека.

Жириновский возмутился, что украинцев якобы насильно заставили признать свою идентичность и стать враждебными по отношению к русским. Именно поэтому, по его словам, российско-украинский конфликт не имеет шансов на прекращение.

«Армии украинской позор! Русским в Украине позор! Сдались все предатели, власовцы все, предали русскую идею! Вас заставили быть украинцами! Выучили украинский язык, теперь за гривню эту продаете все! И стреляют русские в русских! И снова будут это делать, потому что выросло поколение уже, 30 лет почти, они уже вообще не знают, что такое СССР и Россия. Им вбили в голову, что Россия враг. Еще пройдет 30 лет — все, это будет вечная война. Вражда, не думайте о мире. Там будет всегда вражда, война», — выкрикнул он.

Отметим, последствием агрессивной риторики одиозного депутата нелегитимной российской Госдумы Владимира Жириновского может стать то, что в один момент страна-агрессор просто станет жертвой упреждающего удара. Об этом известная украинская журналистка Янина Соколова заявила в эфире своего авторского ток-шоу на YouTube.

Она возмутилась словами скандальной пропагандистки путинского режима Ольги Скабеевой. Если верить словам россиянки, то Жириновский якобы просто является неординарным депутатом, никак не влияющим на работу правительства Российской Федерации.

«Ой, Ольчик, а что ж ты так Госдуму унизила, а? Россияне, я вам хочу напомнить, что по конституции РФ именно Госдума утверждает премьер-министра и принимает решение о его отставке. И как раз Владимир Вольфович со своим ЛДПР голосовал за нынешний Кабинет министров. Поэтому е*анутые высказывания человека с такими полномочиями могут рано или поздно привести к тому, что по вам *банут», — четко ответила Соколова Скабеевой.