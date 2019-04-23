C 1 мая газ для населения подешевеет на 30 копеек

23.04.2019 10:45

Кабинет Министров и Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" согласовали снижение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май до 8 247 гривен за тыс. куб.м., передают Українськi Новини.

"По поручению Кабинета Министров "Нефтегаз" совместно с представителями правительства разработал новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и снизить ее до уровня 8 247 за тыс. куб. м (конечная розничная цена)", - говорится в нем.

Согласно сообщению, такой подход и такой уровень цены были согласованы в понедельник на совещании при участии премьер-министра Владимира Гройсмана и главы правления "Нефтегаза" Андрея Коболева.