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ЦИК подсчитала 100% протоколов: названо имя победителя
23.04.2019 20:45
Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги обработки 100% протоколов по второму туру выборов президента Украины.
Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК, передает donpress.com.
В ЦИК сообщают, что по результатам подсчета 100% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты, украинский комик Владимир Зеленский — за него проголосовали 73,22%. Действующий глава государства Петр Порошенко получил всего 24,45% голосов.
Теги: Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, сайт, протокол, ЦИК, выборы президента, победитель, Порошенко
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