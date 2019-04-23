- Депутаты запретят украинцам сдавать квартиры21:44
- ЦИК подсчитала 100% протоколов: названо имя победителя 20:45
- В Раде хотят снять с должности Парубия20:13
- Путин отказался от любых контактов с Зеленским: в Кремле официально назвали причину18:43
- В команде Владимира Зеленского пообещали раскрыть правду про Иловайск, Дебальцево и захват Крыма18:27
- Надежда Савченко высказалась о поддержке будущего президента Зеленского. ВИДЕО17:20
- Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину16:59
- "Начнется резня", - Жириновский угрожает атакой российских "добровольцев" сразу трем городам Украины16:21
- В Украине проведут испытания грозного оружия, которое способно остановить Россию. ВИДЕО15:58
- Савченко пришла на заседание Верховной Рады15:21
Депутаты запретят украинцам сдавать квартиры
Верховная Рада планирует запретить посуточную сдачу квартир.
Об этом сообщает издание «Телеграф».
Известно, что данный законопроект о внесении изменений регулирует правила сдачи квартир в многоэтажных домах в аренду под офисы и мини-отели.
Документ был подан, 22 апреля. Автором является Артур Герасимов. Кроме этого, он предлагает внести изменения и в некоторые статьи Кодекса Украины об административные правонарушения.
А именно, предлагается поправить ст. 150 КУ, добавив текст об использовании квартир в многоквартирных домах не по назначению с разъяснением ответственности в случае нарушения данного пункта.
Если законопроект примут, владельцы квартир могут сдавать их в аренду согласно утвержденных законом правил и нести хозяйственную деятельность лишь в случаях, когда не используется нанятая рабочая сила и, если не нарушаются права и интересы владельцев квартир в том же жилищном комплексе. Но, посуточная аренда будет запрещена, так как подобные сдавать недвижимость, которая находиться в высотках от 16 этажей и больше, под офисные помещения запрещается. Однако, в качестве исключением будут хостелы. Но и им придется соответствовать заданным в документе санитарным нормам.
В таком случае в проекте комнат, входящих в хостел, обязаны выделить не менее 4 квадратных метров для спального места и не менее 6 квадратов от площади помещения на одного человека. Общие удобства должны быть обязательно. Кроме этого, необходимо наличие комнаты для общения проживающих временно людей.
Стоит отметить, что такие правила не будут распространяться на помещения, которые располагаются на цокольных этажах и верхнем этаже многоквартирного жилого дома, которые сдаются под офисы.
При нарушении данного закона будет предусмотрена уголовная ответственность, а именно штраф в размере от двух до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. При повторном нарушении закона владельцу жилья грозит штраф от трех до пяти необлагаемых минимумов.
Теги: Украина, Донбасс, квартиры, запрет, аренда
- В Донецке, Горловке и других населенных пунктах люди не смогут навестить могилы близких22:13
- В подразделениях НВФ «ЛДНР» введен «казарменный режим»21:16
- В «ЛНР» загрязнение питьевой воды привело к массовым отравлениям жителей19:09
- Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили два блиндажа членов НВФ17:58
- У боевиков "ДНР" начались большие проблемы с документами17:38
- В н.п. Долгое возле школы зафиксировано присутствие БМП16:37
- В Горловке возле жилых домов произошло масштабное возгорание камышей. ВИДЕО15:39
- Украина потеряла героя: 21-летний Александр Цапенко из Днепра погиб, защищая Донбасс от оккупантов РФ15:02
- В Мариуполе на берегу моря погиб детский лагерь13:18
- Позиции ВСУ обстреляны из минометов и гранатометов. Есть погибшие и раненые12:18
- В Донецке, Горловке и других населенных пунктах люди не смогут навестить могилы близких22:13
- Депутаты запретят украинцам сдавать квартиры21:44
- В подразделениях НВФ «ЛДНР» введен «казарменный режим»21:16
- ЦИК подсчитала 100% протоколов: названо имя победителя 20:45
- В Раде хотят снять с должности Парубия20:13
- Гороскоп на неделю: Скорпион увеличит доходы, Близнецов похвалят на работе, Львов ждет опасность19:44
- В «ЛНР» загрязнение питьевой воды привело к массовым отравлениям жителей19:09
- Путин отказался от любых контактов с Зеленским: в Кремле официально назвали причину18:43
- В команде Владимира Зеленского пообещали раскрыть правду про Иловайск, Дебальцево и захват Крыма18:27
- Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили два блиндажа членов НВФ17:58
- Гороскоп на неделю: Скорпион увеличит доходы, Близнецов похвалят на работе, Львов ждет опасность19:44
- Соскин: «Порошенко - некрофил, Янукович —вообще клептоман-убийца, а Зеленский — это человек-позитив»14:21
- В Мариуполе на берегу моря погиб детский лагерь13:18
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»09:13
- Дамы этих знаков Зодиака слепят Супергероя из любого неудачника08:12
- Медики рассказали, чем и кому вредна шаурма18:38
- Нормальная температура тела по версии Минздрава14:45
- Зубная нить может спровоцировать в организме необратимые процессы13:48
- Диетолог рассказал, что есть, чтобы избавиться от целлюлита08:34
- Мужчины этих знаков Зодиака считаются самыми наивными08:00
- Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России
- Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
- Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- В Донецке происходит нечто непонятное
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»