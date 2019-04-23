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Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»

23.04.2019 09:13
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Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»

Пятый президент Украины Петр Порошенко может закончить свою политическую карьеру также, как и его предшественник Виктор Янукович
Об этом в эфире «Politeka Online» заявил политтехнолог Сергей Гайдай.
Прежде всего, эксперт признал, что действующий президент Петр Порошенко прекрасный тактик, а вот со стратегией у него плоховато. «И если бы он хорошо считал, если бы был более мудрым и стратегической человеком, возможно, для него результат мог быть другим»,– считает политический эксперт.
По мнению Гайдая, ему следовало вести свою избирательную кампанию более толерантно, с расчетом на то, что он может и проиграть. Чтобы у Петра Алексеевича в случае чего был союз.
Однако, глядя на действия его «технологов-клеветников», у Порошенко, считает политолог, шанса нет.
Гайдай также добавил, что еще 4 года назад уверял, что Петр Порошенко может повторить судьбу Виктора Януковича – бежать из страны. Тем более, раскрыл инсайдерскую информацию Сергей Гайдай, окружение нынешнего главы государства уже вовсю готовится покинуть Украину.
Не минует эмигрантская участь, повторил Гайдай, и Петра Порошенко.



Теги: Донбасс, побег, Порошенко
 
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