Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»

23.04.2019 09:13

Пятый президент Украины Петр Порошенко может закончить свою политическую карьеру также, как и его предшественник Виктор Янукович

Об этом в эфире «Politeka Online» заявил политтехнолог Сергей Гайдай.

Прежде всего, эксперт признал, что действующий президент Петр Порошенко прекрасный тактик, а вот со стратегией у него плоховато. «И если бы он хорошо считал, если бы был более мудрым и стратегической человеком, возможно, для него результат мог быть другим»,– считает политический эксперт.

По мнению Гайдая, ему следовало вести свою избирательную кампанию более толерантно, с расчетом на то, что он может и проиграть. Чтобы у Петра Алексеевича в случае чего был союз.

Однако, глядя на действия его «технологов-клеветников», у Порошенко, считает политолог, шанса нет.

Гайдай также добавил, что еще 4 года назад уверял, что Петр Порошенко может повторить судьбу Виктора Януковича – бежать из страны. Тем более, раскрыл инсайдерскую информацию Сергей Гайдай, окружение нынешнего главы государства уже вовсю готовится покинуть Украину.

Не минует эмигрантская участь, повторил Гайдай, и Петра Порошенко.