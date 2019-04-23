Путин отказался от любых контактов с Зеленским: в Кремле официально назвали причину

23.04.2019 18:43

Российский президент Владимир Путин на данный момент не планирует встречаться с новым украинским главой государства Владимиром Зеленским, пишет Диалог.UA.

Об этом заявил помощник по внешней политике российского президента Юрий Ушаков, комментируя отказ главы Кремля провести встречу и переговоры с Зеленским в ближайшее время до публикации официальных итогов выборов и инаугурации. У Путина заявляют, что российские власти не будут опережать события и выдержат паузу. Ушаков отметил, что в Кремле будут наблюдать за первыми шагами нового президента и за развитием общей ситуации в Украине.