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Путин отказался от любых контактов с Зеленским: в Кремле официально назвали причину

23.04.2019 18:43
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Путин отказался от любых контактов с Зеленским: в Кремле официально назвали причину

Российский президент Владимир Путин на данный момент не планирует встречаться с новым украинским главой государства Владимиром Зеленским, пишет Диалог.UA.
Об этом заявил помощник по внешней политике российского президента Юрий Ушаков, комментируя отказ главы Кремля провести встречу и переговоры с Зеленским в ближайшее время до публикации официальных итогов выборов и инаугурации. У Путина заявляют, что российские власти не будут опережать события и выдержат паузу. Ушаков отметил, что в Кремле будут наблюдать за первыми шагами нового президента и за развитием общей ситуации в Украине.



Теги: Донбасс, Путин, Владимир Зеленский, встреча, отказ
 
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