Реакция мира на выборы президента в Украине: Зеленский принимает поздравления

23.04.2019 14:45

Официальные итоги выборов президента Украины еще не подведены. Впрочем, результат уже очевиден, поэтому шоумен Владимир Зеленский начал принимать поздравления – и не только внутри Украины. Так, после объявления окончательных результатов экзит-полов мировое сообщество стало приветствовать шоумена в качестве новоизбранного президента Украины, пишет Сегодня.

Едва ли не первыми Зеленского поздравили в МИД Латвии и Швеции. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что его страна готова продолжать сотрудничество с Украиной "для поддержки территориальной целостности". В том же духе победу Зеленского прокомментировала и министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем. Оба представителя МИД также поблагодарили Петра Порошенко за пять лет, проведенные на посту президента. А МИД Канады поздравил народ Украины с проведением демократических выборов.

После этого президент Европейского Совета Дональд Туск поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины и заверил в дальнейшей поддержке со стороны Европейского Союза. Туск отметил, что второй тур выборов показал "сильную украинскую демократию".

"Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти – сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", – написал Туск в Twitter.

Посольство США в Украине, поздравляя Зеленского, тоже не обошлось без благодарности Порошенко. "Мы благодарим президента Петра Порошенко за усилия, которые он приложил за последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления наших двусторонних отношений", – отметили в американском ведомстве.

"Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал мирным выборам президента Украины", - заявили в посольстве США.

В НАТО, в свою очередь, подчеркнули, что рассчитывают на продолжение сотрудничества с официальным Киевом.

"Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Украина является ценным партнером НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", – написал генсек НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в Twitter.

Владимир Зеленский уже поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также Зеленского поздравил президент Польши Анджей Дуда. Поздравление он сопроводил приглашением в Варшаву. К поздравлениям присоединился и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он выразил надежду, что отношения Украины и Армении "выйдут на новый уровень".

Кроме того, с победой на выборах президента Украины Зеленского поздравил глава МИД Великобритании Джереми Хант: "Поздравляем Владимира Зеленского и "Зе!Команду" с успехом на президентских выборах. Теперь вы действительно будете слугой народа. Мы с нетерпением ждем совместной работы, поскольку Великобритания продолжает поддерживать Украину, избранный ею евроатлантический путь, процесс реформ и безопасность".

А еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан призвал Зеленского активнее бороться с коррупцией и продолжать процесс реформ.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и с нетерпением ждет совместной работы с Зеленским. Президент США Дональд Трамп позвонил в воскресенье Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить с победой на выборах президента Украины. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Канцлер Австрии Себастьян Курц передал поздравления Владимиру Зеленскому, который согласно данным экзитполов победил во втором туре выборов президента Украины.

Президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой и сделал важное заявление . Американский лидер назвал эти выборы важным этапом в истории нашей страны и пообещал "непоколебимую" поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины — в пределах ее международно признанных границ, выразил готовность работать вместе с избранным президентом и украинским народом в деле проведения реформ, которые укрепят демократию, повысят благосостояние и искоренят коррупцию в стране.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. "Грузия поддерживает Украину в ее мирном и демократическом решении!" – написал глава правительства закавказской республики в своем микроблоге в Twitter.

В Москве отреагировали на победу Зеленского и рассказали, чего от него ждут. Вице-спикер Госдумы РФ, лидер пропутинской фракции "Единой России" Сергей Неверов рассчитывает на улучшение отношения между странами после прихода нового президента к власти в Украине.

Экс-президент Украины Виктор Янукович также обратился к Владимиру Зеленскому. Беглый экс-гарант поздравил будущего лидера и предупредил его о серьезных вызовах, заявив, что "перед ним стоят нелегкие задачи" .

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах и заявил, что "Беларусь останется надежным соседом. Он считает, что вместе с новым президентом Украины сотрудничество между странами выйдет на новый уровень.

Поздравил победителя выборов и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, который выразил надежду на продолжение сотрудничества с Украиной в области реформ, включая "развитие авторитетной судебной системы".

Также стало известно о реакции на результаты выборов со стороны президента Литвы Дали Грибаускайте, которая тоже поздравила Владимира Зеленского и обещала продолжить поддержку украинского народа.

А вот премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что на новой должности Зеленский будет придерживаться риторики своих предшественников, но при этом он не исключает возможность диалога между Москвой и Киевом.

С поздравлениями выступил также президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, который, помимо этого, отметил исключительную демократичность избирательного процесса и пообещал новому главе государства поддержку ЕС.

Со словами поддержки выступила и канцлер Германии Ангела Меркель, напомнив новому президенту Украины о том, что со времен Революции Достоинства отношения Германии и Украины в значительной степени активизировались, а также пригласив Зеленского на встречу в Берлин.

Кроме того, президент Молдовы Игорь Додон выразил уверенность в том, что работа Зеленского послужит дальнейшему процветанию Украины "во имя и на благо ее трудолюбивого народа", а также пожелал ему крепкого здоровья, новых свершений и побед.

Поздравила Зеленского также премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, обещав, что при новом президенте Осло продолжит поддерживать евроатлантический выбор, реформы и суверенитет Украины.

Также к поздравлениям присоединились лидеры двух постсоветских стран – Грузии и Казахстана. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил Зеленскому телеграмму с пожеланиями успехов на благо Украины, а грузинский президент Саломе Зурабишвили сообщила о нетерпении начать работу над укреплением отношений между странами.

Министерства иностранных дел Китая и Японии опубликовали коммюнике, в котором выразили надежду на продолжение реформ, стабильное развитие Украины и углубление связей с этой страной при новом президенте.

Британский премьер Тереза Мэй поздравила Владимира Зеленского с его успехом на президентских выборах и заверила в поддержке Соединенным Королевством украинского суверенитета.

Специальный координатор ОБСЕ Джордж Церетели оценил второй тур президентских выборов в Украине в 2019 году как соответствующий мировым стандартам.

А спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко озвучила готовность России сотрудничать с будущим президентом Украины, отметив то, что вопрос признания или непризнания выборов перед РФ не стоит. Она назвала данную процедуру в целом юридически необязательной.

Поступили поздравления и от президента Румынии Клауса Йоханниса, который выразил надежду на то, что при помощи диалога и общих подходов он вместе с новым президентом Украины сможет внести вклад в укрепление и развитие отношений между двумя странами.

Глава делегации наблюдателей от Европарламента на прошедших президентских выборах Ребекка Хармс выразила готовность европейского законодательного органа поддерживать Владимира Зеленского на должности президента Украины, но надеется, что он продолжит путь реформ и на поприще борьбы с коррупцией в частности.

Послы стран "Большой семерки" в Украине назвали честным избирательный процесс и прошедшее накануне голосование на втором туре выборов украинского президента и выразили надежду на тесное сотрудничество с новым главой государства и его администрацией.

Одним из немногочисленных ближневосточных государств, прокомментировавших президентские выборы в Украине стал Иран. Представитель МИД Исламской республики, поздравив украинцев и лично Зеленского, выразил надежду на то, что следующий глава государства поспособствует углублению двусторонних отношений.

В свою очередь, Администрация США считает, что нынешние президентские выборы в Украины были конкурентными, а их результат отразил волю народа республики. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус. По ее словам, США поздравляют избранного президента Владимира Зеленского с победой на украинских президентских выборах. Эти выборы показали, что в Украине существует прочная демократия, невзирая на пять лет неумолимой российской агрессии.

Президент Сербии Александар Вучич поздравил Зеленского с победой. Он выразил надежду на установление хороших экономических связей и плодотворное сотрудничество в различных сферах на благо народов двух стран.

Польские политики отреагировали на результаты выборов президента в Украине . Представители разных политических партий Польши поздравили Владимира Зеленского. В Варшаве заявили, что Киев может рассчитывать на поддержку суверенитета, территориальной целостности и политики сближения с ЕС.

А министр обороны Польщи Мариуш Блащак сказал, чего ждет от Зеленского и рассказал об укреплении НАТО новыми союзниками. Он считает, что отдельные страны должны укреплять свои оборонные возможности, как это делает сейчас Польша, в частности, добиваясь расширения американского военного присутствия на своей территории.

Как сообщалось, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 73%;

Петр Порошенко – 25,5%.

Согласно этим данным, испортили бюллетени 1,5% избирателей. В то же время, по промежуточным данным ЦИК, недействительных бюллетеней насчитывается уже 2,32%. Официальный подсчет продолжается.