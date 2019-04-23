- Реакция мира на выборы президента в Украине: Зеленский принимает поздравления14:45
- Соскин: «Порошенко - некрофил, Янукович —вообще клептоман-убийца, а Зеленский — это человек-позитив»14:21
- Тепло и солнечно: Синоптики рассказали о погоде на Пасху13:37
- Возвращение Саакашвили в Украину: названа дата «прорыва»13:01
- Политолог рассказал о возможных назначениях Зеленского: названы фамилии12:40
- Главарь террористов ДНР заговорил об окончании войны: подробности10:53
- C 1 мая газ для населения подешевеет на 30 копеек10:45
- Савченко взялась за старое10:25
- Зеленский разозлил Медведчука заявлением о Донбассе: план Москвы начал рушиться10:14
- В команде Зеленского объяснили, как будут бороться с коррупцией09:44
Савченко пришла на заседание Верховной Рады
Депутат Украины Надежда Савченко сегодня, 23 апреля появилась на заседании ВРУ.
Об этом сообщает общественное движение «Честно» в своем микроблоге в Тwitter, передает donpress.com.
Сообщается, что нардеп Савченко отказалась отвечать на вопросы журналистов, отметив, что «обязательно будет брифинг где-то примерно в 10:00».
Также сообщается, что один из операторов оказался прямо на пути нардепа и едва не был ею сбит.
«Я хочу очень вас уберечь. Я не хочу, чтобы вы сейчас травмировались. Я с уважением отношусь к людям, к вашей работе. Так же надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне, несмотря на то, что я народный депутат и любви к народным депутатам мало. Но, пожалуйста, не травмируйте себя сейчас, не убейтесь. Всех с праздниками!», — сказала Савченко.
Теги: Украина, Донбасс, депутат, ВРУ, заседание, Верховная Рада, журналисты, Савченко
- В день рождения регионала Рада не заседала
- Народные избранники решили, что их нелегкий труд недостаточно оценен государством: в Раде зарегистрирован проект постановления о повышении зарплат депутатам и их помощникам
- Вместо отменённых законов Верховная Рада приняла четыре новых
- Бывший «регионал» назвал Украину «зловещим адом»
- Срочно! Депутаты вывозят семьи из Киева
- Унылая Таисия Повалий вернулась в Верховную Раду (ФОТО)
- Украина потеряла героя: 21-летний Александр Цапенко из Днепра погиб, защищая Донбасс от оккупантов РФ15:02
- В Мариуполе на берегу моря погиб детский лагерь13:18
- Позиции ВСУ обстреляны из минометов и гранатометов. Есть погибшие и раненые12:18
- На Донбассе гремят бои: у обеих сторон конфликта потери 11:59
- В Донецке происходит нечто непонятное11:38
- "Черные" сутки на Донбассе - убит боец ВСУ: РФ пошла в атаку после выборов и понесла масштабные потери11:19
- Главарь террористов ДНР заговорил об окончании войны: подробности10:53
- Ситуация на КПВВ: Скопилось более трехсот авто09:00
- Донецк сегодня: Как выглядит знаменитый «Дом с башнями»07:40
- Подразделения НВФ усилили обстрелы: один боец ВСУ погиб, один получил ранение21:40
- Савченко пришла на заседание Верховной Рады15:21
- Украина потеряла героя: 21-летний Александр Цапенко из Днепра погиб, защищая Донбасс от оккупантов РФ15:02
- Реакция мира на выборы президента в Украине: Зеленский принимает поздравления14:45
- Соскин: «Порошенко - некрофил, Янукович —вообще клептоман-убийца, а Зеленский — это человек-позитив»14:21
- Житель США посмотрел «Капитана Марвел» 116 раз14:00
- Тепло и солнечно: Синоптики рассказали о погоде на Пасху13:37
- В Мариуполе на берегу моря погиб детский лагерь13:18
- Возвращение Саакашвили в Украину: названа дата «прорыва»13:01
- Политолог рассказал о возможных назначениях Зеленского: названы фамилии12:40
- Позиции ВСУ обстреляны из минометов и гранатометов. Есть погибшие и раненые12:18
- Соскин: «Порошенко - некрофил, Янукович —вообще клептоман-убийца, а Зеленский — это человек-позитив»14:21
- В Мариуполе на берегу моря погиб детский лагерь13:18
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»09:13
- Дамы этих знаков Зодиака слепят Супергероя из любого неудачника08:12
- Медики рассказали, чем и кому вредна шаурма18:38
- Нормальная температура тела по версии Минздрава14:45
- Зубная нить может спровоцировать в организме необратимые процессы13:48
- Диетолог рассказал, что есть, чтобы избавиться от целлюлита08:34
- Мужчины этих знаков Зодиака считаются самыми наивными08:00
- Как не располнеть во время Пасхи07:36
- Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России
- Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
- Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»
- В Донецке происходит нечто непонятное