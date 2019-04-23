Савченко взялась за старое

23.04.2019 10:25

Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в организации теракта, пришла в Верховную Раду 23 апреля. Об этом сообщает from-ua.

Она отказалась отвечать на вопросы журналистов, отметив, что "обязательно будет брифинг где-то примерно в 10:00".

Журналисты все же шли за Савченко, пытаясь получить хоть какие-то комментарии. Один из операторов подскочил прямо под ноги нардепу, поэтому она чуть не сбила его.

"Я хочу очень вас уберечь. Я не хочу, чтобы вы сейчас травмировались. Я с уважением отношусь к людям, к вашей работе. Так же надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне, несмотря на то, что я народный депутат и любви к народным депутатам мало. Но, пожалуйста, не травмируйте себя сейчас, не убейтесь. Всех с праздниками!", - сказала Савченко и пошла.