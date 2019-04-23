Соскин: «Порошенко - некрофил, Янукович —вообще клептоман-убийца, а Зеленский — это человек-позитив»

23.04.2019 14:21

О том, каким будет президентом Владимир Зеленский и какой при нем будет Украина, в эксклюзивном интервью корреспонденту интернет-издания Новости Украины – From-UA рассказал политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин.

Новости Украины – From-UA: - Олег Игоревич, добрый день! Украина выбрала нового президента – Владимира Александровича Зеленского. Как вы думаете, он сам готов к этому?

Олег Соскин: - Можно ли говорить, что Владимир Зеленский на сегодняшний день подготовлен быть президентом с точки зрения профессионального, морального, экономического, социального, международного понимания? Нет, конечно. Он абсолютно не подготовлен. Но Зеленский является личностью. Причем я надеюсь, что он личность с позитивным зарядом, что он личность-конструктор, криэйтор. То есть если Порошенко — это некрофил, Кучма тоже был некрофилом, Янукович — это вообще клептоман-убийца, то первое впечатление про Зеленского — это человек-позитив.

Второй момент, важный для нас в этом случае, - я надеюсь, что он не жадный, что он готов делиться и что он не работает, в отличие от своих предшественников, «тільки для себе». А дальше надо смотреть, что у него есть, смотреть на то, как он начнет раскрываться, когда получит огромную власть. Что касается того, будет ли он ликвидировать пост президента — не будет ликвидировать. Я еще не видел такого человека, который залезет на дерево, а потом топором обрубит его. Если он умный, то он сделает все возможное для того, чтобы ограничить права президента. Главное, что должен делать президент, - это обеспечить механизм роспуска Верховной Рады, Кабинета министров, когда они не работают. То есть по-любому должна быть парламентско-президентская республика, и должен быть очень жесткий и хорошо отработанный механизм роспуска как парламента, так и правительства.

Плюс еще нужно учитывать то, что он Главнокомандующий, и поэтому ему надо тоже будет ограничить некоторые функции, чтобы не было завихрений. Естественно, что надо будет поменять судебную систему. Та, что есть, она просто абсурдна. Надо по-другому создать модель безопасности: СБУ, полиция, прокуратура. Прокуратуру я бы вообще ликвидировал, это самый зловредный гнилой орган, который нельзя исправить. То есть у Зеленского есть такие качества, которые помогут решить эти тяжелые вопросы. Но будет ли он это делать – надо посмотреть.

Новости Украины – From-UA: - Что он сможет изменить в политике, экономике, жизни граждан?

Олег Соскин: - Он реальный бизнесмен, который создает реальную стоимость. То есть он не забирает у других, в отличие от предыдущих президентов, у которых была генетическая болезнь «красного глаза»: они что видят, то и гребут. Были у нас Кучма, Ющенко и Янукович — и практически Порошенко превзошел всех их в совокупности в «забирании». А вот Зеленский, я это допускаю, будет создавать средний класс, потому что сам он — классический человек среднего класса.

По поему мнению, надо строить народный капитализм. Не надо создавать рабочие места, как болтают большинство политиков, ведь это все социализм. Людям надо самим заниматься активной предпринимательской деятельностью, самоинициацией, и они все сами сделают. Вот если Зеленский сможет создать такие условия для этого, тогда мы получим нормальную ситуацию, когда будут не богатые и бедные, как сегодня, а будет средний класс, который решит многие вопросы. Но мы же не знаем, выдержит он это испытание властью или нет. Плюс появится куча всяких прихлебателей вокруг него — вот это самое тяжелое. Можно пройти и огонь, и воду, а вот не выдержать испытание медными трубами.

Новости Украины – From-UA: - Политическая незрелость или неопытность Владимира Зеленского – это его плюс или минус? Почему?

Олег Соскин: - Это плюс, потому что он не зашоренный. Он не пойдет по колее. Вот чем опасна Тимошенко: как только она бы села в это кресло власти, она бы сразу стала делать то, что делала десятилетиями – использовать власть, чтобы реализовать свои глупые цели, которые достичь невозможно. Когда не выходит достичь, человек думает примерно так: «а, это потому, что я президент, соответственно, у меня мало власти, мне нужно еще больше». Это все проходило перед моими глазами: когда был Кравчук, Кучма, у которых я был советником; Ющенко, которого я очень хорошо знал, когда он еще вообще никем не был; Янукович когда был президентом либеральной партии, про эту шестерку вообще даже никто не говорил, так же как и про Ахметова; видел я того же Порошенко – я был свидетелем их мутаций.

Зеленский, с одной стороны, уже имеет опыт славы, почтения, почитания, но вроде у него еще голова на месте. Вроде бы как он прошел прививку от вируса славы, власти, что «я самый умный, талантливый и гениальный». Если он удержит в себе этот баланс, то, конечно, он может сделать очень правильные вещи, используя анализ. Правда, сам он не сможет его сделать. Но если будет слушать, если будет участвовать в жестких дискуссиях в открытом, в закрытом форматах, если не будет сразу принимать решение, а смотреть, а вдруг это решение сегодня выигрышное, а через пять шагов за горизонтом это провал, - вот если он будет эту линию проводить, не спеша, выбирая несколько целей и потихоньку их реализовывая – тогда, конечно, у него все выйдет правильно.

Неважно, что нет международного опыта. Главное, что есть чутье и есть опыт жизни. Плюс я думаю, что он очень хорошо в международном плане умеет коммуницировать, ведь он знает английский. То есть у него есть все субъективные задатки для того, чтобы все правильно делать. Но будет ли делать — опять-таки, надо смотреть.

Новости Украины – From-UA: - Вот кстати да, как в таком случае Владимир Зеленский будет выглядеть на международной арене? И будет ли он менять вектор проевропейский на пророссийский?

Олег Соскин: - Да никогда он этого не сделает. Он же уравновешенный человек, и он все правильно говорит. И мать его искренне давала интервью о том, что главное, чтобы людей не убивали, чтобы войны не было. Ну, не можем мы пока вернуть часть Донецкой и Луганской областей, значит, надо как-то по-другому действовать. В России же Путин не вечный, надо выждать время. Ну и к Европе не надо бросаться в объятия. В общем, не надо впадать в крайности. Надо держать баланс.

Самое главное – это Украина и украинский народ, наши интересы. Не надо страну превращать в подстилку, какая разница — вашингтонского обкома, брюссельского, московского или китайского. Но последние наши друзья все-таки в Европе, это однозначно. Мы часть европейского дома, а соседей надо любить. Вышеградская четверка — вот это должен быть самый главный приоритет, плюс Грузия, Азербайджан, Армения, Молдова и Болгария – вот это наши союзники, с ним надо и делать дела.

Новости Украины – From-UA: - До выборов в Верховную Раду люди успеют разочароваться в новом президенте? Или наоборот, рейтинг его только возрастет к этому времени, как думаете? За счет чего?

Олег Соскин: - Если только он кого-то из этой компании, которая крутится 25 лет, поставит во власть — рейтинг будет падать просто катастрофически. Надо наказать главных злодеев. Гонтарева — это злодейка. Яресько — злодейка, а Данилюк, кстати, — это ее человек. Все эти грузины, как Квиташвили, Абрамовичус и прочие — все злодеи. Самый главный злодей, конечно, Порошенко, и его нужно будет ловить, в том числе Януковичей и Азаровых.

Есть люди-фишки, концентрации зла, которые совершили очень страшные, кровавые, жуткие преступления по отношению к народу Украины. Вот если он только начнет вести с ними переговоры — он погибнет. Ему надо быть очень тщательным при выборе партнера.

Новости Украины – From-UA: - А как вы считаете, это возможно — не общаться с представителями предыдущей власти?

Олег Соскин: - Конечно. Я ж не общаюсь. И он может не общаться. Есть много умных людей, которые не общаются. Ну зачем лезть в грязь? Вот если человек свинья, то он и будет искать эту грязь. Ну нельзя этого делать. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Вот тогда у него, конечно, рейтинг не упадет, это 200%.

Следующий вариант — кого он будет брать в партию, с кем он будет её строить. Ему нужно будет посмотреть, как руководят умные президенты и научиться этому у них. В Европе есть очень порядочные президенты, спокойные, уравновешенные. Главное – не брать в пример президентов Азии.

Новости Украины – From-UA: - Как сегодняшняя манера общения и поведения Владимира Зеленского может откликаться ему в будущем?

Олег Соскин: - Он хороший артист. Для него это вообще не проблема.

Хотелось бы дать ему один совет – поменьше охраны. Как только он поставит начальника охраны, который начнет руководить его жизнью и проверять у него унитаз — не выскочит ли оттуда какой-нибудь агент, чтобы ему вставить в задницу гранату, - все, считайте, что Зеленский пропал. Если вокруг человека нет денег, нет всех этих тайных потоков, то тогда неинтересно его убивать — какой смысл? Модель есть, как защититься, она не проблемная и она не является системой изоляции.

Новости Украины – From-UA: - Петр Порошенко признал свое поражение, но заявил, что из политики уходить не намерен. Кроме этого, он сказал, что «сейчас у власти наконец-то появится настоящая оппозиция». Как на самом деле будет действовать бывший президент Украины?

Олег Соскин: - Порошенко все время готовится, он же не зря нанял иностранных советчиков, провокаторов, экстремистов. И это только то, что мы знаем. Это люди-потрошители, кровавые мастера заплечных дел, которые у него есть, которые готовят час Х или У. Его надо удерживать. А это может сделать только Трамп, поэтому Зеленскому надо будет или ехать к нему или решать эту проблему в телефонном режиме. Президент США на сегодняшний день – единственный, кто может удержать Порошенко от гибельного шага.