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Тепло и солнечно: Синоптики рассказали о погоде на Пасху
28 апреля, на Пасху, в Украине будет теплая и солнечная погода, температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла. Об этом говорится в материале "Апострофа".
В воскресенье, 28 апреля, на юге, востоке, севере и в центре страны сохранятся весенне-летние температуры: от 20 до 23 градусов с отметкой "плюс", а вот на западе Украины ожидается несущественное, но все же похолодание. Столбики термометров в этом регионе покажут от 17 до 19 градусов выше нуля. Кроме того, в воскресенье на западе страны синоптики не исключают осадки. Аналогичная метеокартина сохранится в Украине и в понедельник, 29 апреля.
Однако, по словам заместителя директора "Укргидрометцентра" Анатолия Прокопенко, сразу после Пасхи температура воздуха начнет падать.
"В ближайшие дни температура воздуха будет расти по всей территории Украины и повысится до 17-22 градусов. Небольшие осадки ожидаются только в западных областях. А вот с 29 апреля по 1 мая ожидается, что атмосферный фронт пройдет по всей территории Украины, и будут небольшие грозовые осадки. С прохождением этого атмосферного фронта температура воздуха несколько снизится, на 2-4 градуса, но это не существенно", - пояснил Прокопенко.
Теги: Донбасс, солнце, тепло, Пасха, прогноз погоды
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