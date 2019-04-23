- Путин отказался от любых контактов с Зеленским: в Кремле официально назвали причину18:43
- В команде Владимира Зеленского пообещали раскрыть правду про Иловайск, Дебальцево и захват Крыма18:27
- Надежда Савченко высказалась о поддержке будущего президента Зеленского. ВИДЕО17:20
- Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину16:59
- "Начнется резня", - Жириновский угрожает атакой российских "добровольцев" сразу трем городам Украины16:21
- В Украине проведут испытания грозного оружия, которое способно остановить Россию. ВИДЕО15:58
- Савченко пришла на заседание Верховной Рады15:21
- Реакция мира на выборы президента в Украине: Зеленский принимает поздравления14:45
- Соскин: «Порошенко - некрофил, Янукович —вообще клептоман-убийца, а Зеленский — это человек-позитив»14:21
- Тепло и солнечно: Синоптики рассказали о погоде на Пасху13:37
В команде Владимира Зеленского пообещали раскрыть правду про Иловайск, Дебальцево и захват Крыма
Член команды Зеленского Иван Апаршин признался, что вскоре будет раскрыта вся информация по трагедии в Иловайске, Дебальцево и захвате Крыма.
Об этом он написал в своем блоге, передает "Диалог.UA".
Ранее Апаршин рассказал о масштабной реформе в армии и оборонном секторе. Так, Апаршин подчеркнул, что вскоре будет раскрыта правда о котлах в Иловайске и Дебальцево, а также о начале войны на Донбассе и захвате Крыма. Он подчеркнул, что все данные будут доведены до логического завершения и в самое ближайшее время появится первая информация. Апаршин отметил, что "должностные лица, принимавшие решения или бездействовавшие там, где необходимо было действовать, будут привлечены к ответственности". Эксперт отметил, что ни от кого не будут скрывать правду.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Дебальцево, Иловайск, информация, Владимир Зеленский
- Как полуостров Крым сдаётся без боя (ВИДЕО)
- Украина может вернуть Крым без единого выстрела – губернатор Херсонщины
- Освобождение Крыма возможно уже в 2019 году: эксперт рассказал о том, какие политические изменения ждут украинцев
- «Крым – это лишь начало!»: Цимбалюк рассказал об опасности нового Майдана в Украине
- Донбасс и Крым предлагают отсоединить от Украины
- Патриарх преодолел «неРовную» дорогу
- В «ЛНР» загрязнение питьевой воды привело к массовым отравлениям жителей19:09
- Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили два блиндажа членов НВФ17:58
- У боевиков "ДНР" начались большие проблемы с документами17:38
- В н.п. Долгое возле школы зафиксировано присутствие БМП16:37
- В Горловке возле жилых домов произошло масштабное возгорание камышей. ВИДЕО15:39
- Украина потеряла героя: 21-летний Александр Цапенко из Днепра погиб, защищая Донбасс от оккупантов РФ15:02
- В Мариуполе на берегу моря погиб детский лагерь13:18
- Позиции ВСУ обстреляны из минометов и гранатометов. Есть погибшие и раненые12:18
- На Донбассе гремят бои: у обеих сторон конфликта потери 11:59
- В Донецке происходит нечто непонятное11:38
- В «ЛНР» загрязнение питьевой воды привело к массовым отравлениям жителей19:09
- Путин отказался от любых контактов с Зеленским: в Кремле официально назвали причину18:43
- В команде Владимира Зеленского пообещали раскрыть правду про Иловайск, Дебальцево и захват Крыма18:27
- Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили два блиндажа членов НВФ17:58
- У боевиков "ДНР" начались большие проблемы с документами17:38
- Надежда Савченко высказалась о поддержке будущего президента Зеленского. ВИДЕО17:20
- Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт бензина и дизеля в Украину16:59
- В н.п. Долгое возле школы зафиксировано присутствие БМП16:37
- "Начнется резня", - Жириновский угрожает атакой российских "добровольцев" сразу трем городам Украины16:21
- "Шахтер" уступил "Динамо" в чемпионате U-2116:10
- Соскин: «Порошенко - некрофил, Янукович —вообще клептоман-убийца, а Зеленский — это человек-позитив»14:21
- В Мариуполе на берегу моря погиб детский лагерь13:18
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»09:13
- Дамы этих знаков Зодиака слепят Супергероя из любого неудачника08:12
- Медики рассказали, чем и кому вредна шаурма18:38
- Нормальная температура тела по версии Минздрава14:45
- Зубная нить может спровоцировать в организме необратимые процессы13:48
- Диетолог рассказал, что есть, чтобы избавиться от целлюлита08:34
- Мужчины этих знаков Зодиака считаются самыми наивными08:00
- Как не располнеть во время Пасхи07:36
- Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России
- Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
- Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- В Донецке происходит нечто непонятное
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»