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В команде Зеленского объяснили, как будут бороться с коррупцией

23.04.2019 09:44
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В команде Зеленского объяснили, как будут бороться с коррупцией

Команда лидера президентской гонки украинского шоумена Владимира Зеленского обещает отменить депутатскую неприкосновенность, перезапустить антикоррупционные органы и уменьшить давление на бизнес. Об этом заявила глава Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Галина Янченко, пишет ДонПресс.
Так, она отметила:
«Депутатская неприкосновенность должна уйти в прошлое, НАПК перезапущено, Специализированная антикоррупционная прокуратура, надеюсь, тоже, по крайней мере руководство».
Янченко уточнила, что важным шагом команда Зеленского считает уменьшение давления на бизнес:
«Мы знаем, что сегодня хозяйственные и финансовые дела расследуют все, кто хотят — и СБУ, и налоговая. У нас даже осталась налоговая милиция! Все это нужно убрать, чтобы люди могли развиваться, развивать экономику, создавать новые рабочие места. Поэтому нужен единый орган, который будет занимается хозяйственными и финансовыми делами, а бизнес будет заниматься тем, что и должен делать — развивать экономику».



Теги: Донбасс, коррупция, Владимир Зеленский, борьба
 
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