В команде Зеленского объяснили, как будут бороться с коррупцией

23.04.2019 09:44

Команда лидера президентской гонки украинского шоумена Владимира Зеленского обещает отменить депутатскую неприкосновенность, перезапустить антикоррупционные органы и уменьшить давление на бизнес. Об этом заявила глава Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Галина Янченко, пишет ДонПресс.

Так, она отметила:

«Депутатская неприкосновенность должна уйти в прошлое, НАПК перезапущено, Специализированная антикоррупционная прокуратура, надеюсь, тоже, по крайней мере руководство».

Янченко уточнила, что важным шагом команда Зеленского считает уменьшение давления на бизнес:

«Мы знаем, что сегодня хозяйственные и финансовые дела расследуют все, кто хотят — и СБУ, и налоговая. У нас даже осталась налоговая милиция! Все это нужно убрать, чтобы люди могли развиваться, развивать экономику, создавать новые рабочие места. Поэтому нужен единый орган, который будет занимается хозяйственными и финансовыми делами, а бизнес будет заниматься тем, что и должен делать — развивать экономику».