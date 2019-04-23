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В Раде хотят снять с должности Парубия

23.04.2019 20:13
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В Раде хотят снять с должности Парубия

Сегодня в Верховной Раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия. Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат и юрист Валерий Писаренко, передает news24ua.com.
"Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности Главы Верховной Рады.
Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказаности.
P.S. опережая комментарии сторонников конспирологии хочу успокоить, эти действия не означают мою работу с командой Владимира Зеленского. Просто пришло время", - написал в соцсети народный депутат.
К своему посту Валерий Писаренко прикрепил скан внесенного в Раду постановления об отзыве Андрея Парубия с должности главы парламента.



Теги: Донбасс, Верховная Рада, должность, Парубий
 
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