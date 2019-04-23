В Раде хотят снять с должности Парубия

23.04.2019 20:13

Сегодня в Верховной Раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия. Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат и юрист Валерий Писаренко, передает news24ua.com.

"Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности Главы Верховной Рады.

Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказаности.

P.S. опережая комментарии сторонников конспирологии хочу успокоить, эти действия не означают мою работу с командой Владимира Зеленского. Просто пришло время", - написал в соцсети народный депутат.

К своему посту Валерий Писаренко прикрепил скан внесенного в Раду постановления об отзыве Андрея Парубия с должности главы парламента.