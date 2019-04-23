Возвращение Саакашвили в Украину: названа дата «прорыва»

23.04.2019 13:01

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили назвал новые сроки своего возвращения в Украину

В частности, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили решил прокомментировать заявление Государственной пограничной службы о запрете на въезд экс-главе Одесской ОГА на территорию Украины, пишет Политека.

Как известно, силовое ведомство ранее отреагировало на спич Михеила Саакашвили относительно скорого возвращения в Украину. В ГПСУ напомнили, что в отношении него существует запрет на въезд в Украину до 2021 года.

Пограничники также напомнили, что в случае нарушения данного запрета или пересечения пункта пропуска Михеил Саакашвили будет задержан и он может предстать перед судом.

«Пока Порошенко президент, я и не ожидал от Погранслужбы другого ответа», — заявил в своем Facebook Михеил Саакашвили.

«Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожидания», — написал Саакашвили, намекнув на скорую инаугурацию Владимира Зеленского.

Ранее Михеил Саакашвили анонсировал свое возвращение в Украину и экстренно обратился к главам СБУ и ГПСУ. Текст обращения политик опубликовал на своей странице в Facebook.

Михеил Саакашвили после избрания Владимира Зеленского президентом намерен вернуться в Украину, доказать свою невиновность и «закончить все юридические вопросы». Он уже приобрел билет.

«Я тесно связан с Украиной своей жизнью и своей деятельностью. На протяжении пяти лет я учился в Украине, кроме того, здесь же, в Украине, в течение двух лет служил в вооруженных силах. Я был активным участником первого и второго Майданов. Последние несколько лет я на постоянной основе проживал в Украине и принимал участие в политических процессах страны для скорейшего становления Украины как успешной европейской державы. Мне очень близка Украина и украинцы, и естественно я не могу оставаться в стороне, когда решается судьба этой замечательной страны и ее народа», – написал Саакашвили.