Зеленскому советуют поставить военный ультиматум Путину: чем это грозит

23.04.2019 22:41

Для того, чтобы решить проблемы оккупированных Крыма и районов Донбасса, Владимиру Зеленскому, возможно, стоит выдвинуть России ультиматум о юридическом переходе к состоянию войны.

Об этом "Апострофу" рассказал российский оппозиционер Константин Боровой.

"Зеленскому нужен ультиматум. Либо Россия освобождает Крым и Восток Украины от своих войск, либо де-факто происходит состояние войны. Это не значит, что война перейдет из холодной фазы в горячую, но юридически это состояние войны", – говорит Боровой.

По его словам, после инцидента с захватом украинских моряков в Керченском проливе, президенту Петру Порошенко нужно было не объявлять военное положение, а "фиксировать военную агрессию России против Украины".

"То есть в первую очередь необходимо было зафиксировать юридически состояние войны и, как следствие, начать экономическую блокаду России. То есть, прекратить экономические отношения с Россией, которая выступает агрессором. Конечно, можно продолжать торговать с Россией, как было при Порошенко, но правильнее прекратить экономические отношения с РФ. И к этой экономической блокаде нужно призывать другие государства. Это стоит сделать Зеленскому и его команде", – утверждает российский политик.

"Для того, чтобы любить Родину, надо ее защищать. Не петь гимны и кричать Слава Украине, а любить по-настоящему. Для этого люди иногда умирают за свою страну. И в этом случае возникает ситуация, когда существует опасность того, что Путин может расширить агрессию. И это надо учитывать. Но если ничего не делать – значит, останется Крым российским и так далее", – добавил он.