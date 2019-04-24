Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Готовится аннексия Донбасса»: Порошенко выступил с важным заявлением

24.04.2019 19:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Готовится аннексия Донбасса»: Порошенко выступил с важным заявлением

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса — это подготовка к его аннексии. Об этом сказано в видеообращении главы государства.

Так, Порошенко назвал решение Путина «очередным беспрецедентным вмешательством России во внутренние дела независимой страны, брутальным нарушением суверенитета Украины». Кроме того, глава государства отметил:

«Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства — аннексии украинского Донбасса или созданию российского анклава в Украине».

Также, украинский лидер призвал международных партнеров не допустить реализации этого сценария и усилить режим международных санкций.

Кроме того, Порошенко поручил МИД инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН, а также других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, паспорт, ДНР, ЛНР, Порошенко, аннексия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх