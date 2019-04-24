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Как не набрать вес на «майские» праздники
Как сбалансировать питание.
Эксперты из Университетской клиники Рима Campus Bio-Medico рассказали, какие меры помогут не набрать вес в майские праздники. Статья соответствующего содержания опубликована на официальном сайте учреждения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
По словам специалистов, начиная с празднования Пасхи, людей ожидают продолжительные майские праздники. В связи с чем на столах будут присутствовать множество сладких продуктов, калорийных, мясных. Можно легко набрать до 3 кг, если не сбалансировать потребление калорий с физической нагрузкой. Опрос, проводимый у группы из более чем 50 экспертов, включая диетологов и личных тренеров по теме гидратации, показал, что большинство специалистов (82%) ставят на первое место употребление достаточного количества воды. Ежедневная норма - 2 литра в день.
Хорошей привычкой является поддержание правильного потребления углеводов, белков. Для этого следует отдавать себе отчет не только в количестве употребляемой пищи, но и в её качестве. Чтобы не набрать вес, желательно находить время для двигательной активности, идеальным вариантом является бег. Обычные прогулки на свежем воздухе не менее хороши.
«Уже за столом нужно убедиться, что все химические реакции, которые происходят внутри вовлеченных органов, таких как кости и мышцы, могут извлечь из этого пользу. Стоит понимать, что хорошо увлажненный организм является основой для успешного ведения физической активности», - отметил гастроэнтеролог Лука Пиретрум.
Теги: Донбасс, праздники, диета, май
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