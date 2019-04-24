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Команда Зеленского призвала Кабмин и «Нафтогаз» согласовать с МВФ снижение цены на газ
В команде будущего президента Украины Владимира Зеленского призвали Кабинет министров и НАК «Нафтогаз Украины» согласовать снижение цен на газ с Международным валютным фондом. Об этом сказано в сообщении Зе! Команды в официальном Telegram-канале.
Так, в команде Зеленского отметили, что на сегодня цена газа для населения в Украине выше, чем цена газа на бирже в Европе:
«Поэтому мы призываем НАК „Нафтогаз Украины“ и Кабинет министров провести соответствующие консультации с МВФ и, вместо запланированного повышения, выйти на соответствующее понижение цены газа для населения с 1 мая».
Также, в команде добавили, что вызовы, связанные с ограничением поставок российских нефтепродуктов с 1 июня и возможной остановкой транзита газа с 1 января 2020 года, предусматривают эффективные, быстрые действий и объединения усилий.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Нафтогаз, Владимир Зеленский, МВФ, Кабмин
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