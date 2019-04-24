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"Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
От бывшего главаря "ДНР" Игоря Гиркина поступило заявление о том, что Россия будет вынуждена вернуть Украине незаконно аннексированный Крым.
Так, Игорь Гиркин считает, что Украина получит Крым назад, так как Россия приблизилась к краху как государство. Информацию передает "Диалог.UA".
Как сообщается, в результате того что было усилено санкционное давление, страна-агрессор может быть вынуждена уйти из всех горячих точек, где была развязана война.
Такое мнение террорист озвучил в эфире пропагандистского телеканала "Рой-ТВ". "G7 вот эта опять же говорит о том, что санкции против России будут продолжаться, возможно, они будут ужесточаться", - считает Гиркин.
По его мнению, санкции не будут отменены до тех пор, пока не произведут капитуляцию по всем трем направлениям. Более того, Гиркин подчеркнул, что, когда РФ аннексировала Крымский полуостров, страна практически подписала приговор своему существованию.
"Отдачей Крыма мы могли ограничиться еще в 2015 году. Теперь речь идет о крахе всего государства, распаде всего государства", — заявил Гиркин.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Гиркин
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