Максакова резко изменила версию убийства Вороненкова

24.04.2019 13:30

Вдова бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Мария Максакова выступила на суде и отвергла версию Генпрокуратуры Украины. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Цензор.Нет, на очередном заседании суда Максакова заявила, что российские спецслужбы и ее гражданский муж Владимир Тюрин не причастны к убийству Вороненкова.



«Я утверждаю, что Владимир Тюрин не имеет к убийству Дениса Вороненкова никакого отношения. И нет у него никакой причины для этого. И мои показания в отношении него не были моими личными умозаключениями, настроил меня давать показания против него именно Денис Панаитов», - заявила вдова Вороненкова. Кроме того, она считает, что к убийству ее мужа причастен его бывший знакомый – экс-сотрудник Следственного комитета России Денис Панаитов. Максакова подчеркнула, что у него был мотив для этого убийства - он хотел получить московскую недвижимость депутата. Кроме того, Максакова уверена, что у Панаитова был сообщник - Виталий Качур.



«У меня изначально была версия, и я утвердилась во мнении, что к убийству моего мужа причастны Панаитов и Качур. Качур имеет обширнейшие связи в Украине и России. Из средств массовой информации известно о близких связях с Александром Януковичем, бывшим руководителем внешней разведки Ильяшовым», - добавила вдова Вороненкова.