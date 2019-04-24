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На Банковой придумали, как сорвать инаугурацию Зеленского

24.04.2019 19:15
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На Банковой придумали, как сорвать инаугурацию Зеленского

Команда действующего Президента Петра Порошенко пытается отсрочить инаугурацию Владимира Зеленского, который одержал победу во втором туре выборов Президента. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в судейских кругах.

Так, сообщается, что в АП пытаются провести через Конституционный суд решение об отставке его главы Станислава Шевчука.

Согласно закону, полномочия у новоизбранного Президента во время инаугурации принимать должен действующий глава Конституционного суда. А если главы КС не будет на момент церемонии, возникнет коллизия и вступление в должность главы государства может быть сорвано на неопределенный срок (пока не изберут нового главу).

Отмечается, что организовать голосование хотят уже завтра – 25 апреля.

При этом, так как в законе о Конституционном суде отсутствует возможность отставки его главы (кроме варианта, когда он сам написал заявление), то отстранение Шевчука планируют провести через лишение его должности судьи (согласно статьи 21 Закона о КС). Для этого Постоянная комиссия КС по вопросам регламента и этики должна сделать вывод о совершении Шевчуком дисциплинарного нарушения, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями.

Проект такого решения уже подготовлен. Причем, как сообщают источники, одним из пунктов там значится заявления Шевчука в его недавнем интервью.

Там он, напомним, сказал, что не приведет к присяге президента победителя, если выборы будут сфальсифицированы. Также он рассказал о давлении со стороны президента Порошенко.

Для принятия решения по отстранению Шевчука Банковой нужно найти 12 голосов судей КС.

Сейчас в наличие есть всего 6 "твердых" голосов:

Николай Мельник

Сергей Сас (считается близким к Юлии Тимошенко)

Игорь Слиденко

Владимир Мойсик

Александр Литвинов (ему Петром Порошенко обещано председательство КС)

Александр Тупицкий.

Еще четверо судей колеблются и с ними АП ведет работу:

Наталья Шаптала

Михаил Гультай

Михаил Запорожец

Александр Касминин.

Итого - 10 человек. Сейчас ведутся активные поиски еще двоих.

Отмечается, что всего в КС 18 человек - по шесть от Президента, Верховной Рады и съезда судей Украины.

Как сообщалось ранее, глава Конституционного суда заявил, что не приведет к присяге Президента в случае фальсификации выборов.

Тем временем, Верховная Рада хочет ограничить полномочия президента Зеленского.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, президент, Владимир Зеленский, инаугурация
 
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