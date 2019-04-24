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Погода на Пасху расстроит украинцев

24.04.2019 07:02
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Погода на Пасху расстроит украинцев

Погода в Украине в ближайшие дни будет едва ли не лучшей в Европе, но вскоре испортится

О том, чего ждать от нее в среду, 24 апреля, рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

«Циклон — над Атлантикой, антициклон — вблизи Финляндии. Противостояние этих мощных атмосферных образований делает ветер сильным в большинстве европейских стран — осторожно!», — говорится в сообщении.

Синоптик отмечает, что дожди пройдут 24 апреля преимущественно на западе Европы, в Украине будет сухо и солнечно.

«Солнце, особенно апрельское, разгоняет градуса и они несутся временами даже за пределы прогноза», — пишет синоптик.

Ожидается завтра в Украине + 15 + 22 градуса. Заморозки отступают.

В Киеве среда ожидается сухой, с солнцем и с температурой воздуха около 20 градусов.

Относительно погоды в Украине на Пасху, то по предварительным прогнозам, в ночь на воскресенье дожди и местами грозы пройдут в западных областях Украины, днем ​​28 апреля на западе периодически дождливо и влага облачность распространится на Житомирскую, Винницкую и Киевскую.

В западных областях Днем 28 апреля похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории Украины в воскресенье еще побудет теплая погода.

 

Источник:  politeka.net 



Теги: Донбасс, погода, Пасха
 
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