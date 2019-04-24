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Политолог рассказал, как Порошенко снова может стать президентом страны
Сергей Гайдай рассказал журналистам Новости Украины – From-UA, как именно Петр Порошенко может снова стать главой государства. По словам политолога, для этого пока еще действующий президент разработал соответствующий план – более того, он уже приступил к его реализации, сообщает replyua.net.
Сергей Гайдай считает, что Петр Порошенко намерен вернуться в президентское кресло. Пока еще действующий глава государства даже разработал соответствующий план. Более того – он уже приступил к его воплощению в жизнь. Политолог напомнил, что Порошенко прекрасно знаком со всеми государственными процедурами. Также у него есть специалисты, которые действительно могут помочь с реализацией такой идеи.
Кроме того, не стоит забывать о солидном финансовом ресурсе. У Порошенко есть возможность запустить информационную кампанию, которая поможет ему снова оказаться в президентском кресле. В скором будущем Петр Алексеевич начнет активно критиковать Зеленского. Одновременно с этим он запустит кампанию, направленную на поддержку своей политической силы, и ее продвижение во власть. Читайте также - Информация о возможном возвращении в Украину Януковича является откровенной провокацией бывших «регионалов» - Юсов.
Теги: Донбасс, президент, Порошенко
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