После победы Зеленского Кабмин ждут кадровые перестановки — источник

24.04.2019 15:20

В команде Владимира Зеленского обсуждают вопрос замены шести министров. Об этом говорится в материале РБК-Украина».

Собеседник РБК-Украина также отметил, что в штабе Зеленского пытаются избежать ситуации, при которой страна до осени останется без ВРУ.

Сообщается также, что знакомые с ходом обсуждения этого вопроса в окружении Игоря Коломойского, говорят, что роспуск Рады может быть «кнутом» для депутатов.

«Через эту историю депутатов можно попробовать мотивировать к принятию кадровых решений в интересах Зеленского. Обсуждается вопрос замены шести министров», — рассказал изданию источник из команды Зеленского.

Источник: https://donpress.com