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«Просто пришло время»: в Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Парубия

24.04.2019 08:45
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«Просто пришло время»: в Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Парубия

Народный депутат Украины из группы «Возрождение» Валерий Писаренко начал сбор подписей под проектом постановления за отставку главы парламента Андрея Парубия. Об этом Писаренко сообщил на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности главы Верховной рады. Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности», — написал депутат

Писаренко опубликовал фото постановления об отзыве Парубия с должности и добавил, что эти действия не означают его работу с командой Владимира Зеленского, а «просто пришло время».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Верховная Рада, Парубий
 
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