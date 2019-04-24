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«Просто пришло время»: в Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Парубия
24.04.2019 08:45
Народный депутат Украины из группы «Возрождение» Валерий Писаренко начал сбор подписей под проектом постановления за отставку главы парламента Андрея Парубия. Об этом Писаренко сообщил на своей странице в Facebook.
«Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности главы Верховной рады. Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности», — написал депутат
Писаренко опубликовал фото постановления об отзыве Парубия с должности и добавил, что эти действия не означают его работу с командой Владимира Зеленского, а «просто пришло время».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Верховная Рада, Парубий
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