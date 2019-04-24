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С 1 июля повысится стоимость паспортов в Украине
С 1 июля этого года украинцам придется заплатить больше за оформление внутренних и заграничных паспортов. Как сообщает replyua.net, 24 апреля на заседании правительства было решено утвердить новые тарифы на услуги по выдаче гражданских и заграничных паспортов. Инициировал повышение стоимости услуг глава МВД Арсен Аваков.
Он заявил, что в 2017 году затраты миграционной службы увеличились почти в два раза и составили 736 млн гривен. Аваков пояснил, что инфляция в Украине продолжает снижаться, при этом зафиксирован рост зарплаты, и это значит, что повышение стоимости услуг никак не повлияет на бюджет украинцев. Если вы решите заменить свой гражданский паспорт, то эта услуга обойдется вам в 252 гривны, если речь идёт о 10-дневном сроке выдачи. Если срок выдачи паспорта составляет от 10 до 20 дней, стоимость услуги составит 126 гривен.
Что касается оформления загранпаспорта, в том числе и в случае его потери, получение этого документа в срок за 3 дня обойдется в 704 гривны. Если вы будете получать загранпаспорт в срок от 3 до 7 дней, стоимость останется прежней - 704 гривны. Услуга по получению загранпаспорта в срок от 7 до 20 дней подорожает до 352 гривны.
Теги: Донбасс, загранпаспорт, повышение
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