Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Советник Зеленского рассказал, когда начнутся переговоры с боевиками "Л/ДНР" и Путиным: видео

24.04.2019 13:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Советник Зеленского рассказал, когда начнутся переговоры с боевиками "Л/ДНР" и Путиным: видео

Будущий президент Зеленский не собирается садиться за стол переговоров с боевиками "Л/ДНР", а с Путиным можно будет говорить только в присутствии "Нормандской четверки".

Об этом рассказал военный советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, передает "Диалог.UA".

Ранее Апаршин рассказал о масштабной реформе в армии и оборонном секторе.

Так, Апаршин заверил, что постарается не допустить того, чтобы какие-то боевики сумели прорваться на переговоры с Зеленским.

Также он убежден, что сам Зеленский не имеет никакого желания с ними разговаривать. Военный советник уверяет, что Украины не должна оставаться один на один с Россией, так как это неравный бой.

Он также считает, что возможные переговоры Зеленского с Путиным должны проходить в присутствии представителей США и Великобритании. Апаршин уверен, что Зеленский сумеет сделать все, чтобы закончить войну на Донбассе на выгодных для Украины условиях.



Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Путин, Владимир Зеленский, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх