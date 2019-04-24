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Учитель для президента: Зеленскому найдут преподавателя украинского языка
Жена Зеленского считает, что ее мужу требуется преподаватель украинского языка. В настоящее время чета подыскивает необходимого репетитора.
Елена Зеленская утверждает, что они с мужем украинским владеют хорошо. Но Владимир слишком быстро говорит - таков его естественный темп речи. В беседе на украинском ему приходится еще и переводить. В связи с этим, возникают ненужные паузы и, кажется, человек говорит не на своем языке. К тому же, сказывается стресс - подобрать правильные слова зачастую трудно.
Елена впервые услышала настоящий украинский язык в школе. Тогда она училась во втором классе. Многие ее родственники общаются на суржике. Проблем с пониманием не возникало, однако литературный язык осваивать она начала уже в школе.
Супруга кандидата в президенты отмечает, что в его штабе каждый говорит на украинском. А спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что единственным государственным языком в Украине является украинский, но его развитие должно быть не методом кнута, а методом пряника.
Ранее мы писали о том, что действующий президент Петр Порошенко выучил украинский уже будучи зрелым человеком.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, учитель, украинский язык, Владимир Зеленский
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