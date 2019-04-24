Украинцы больше не смогут сдавать квартиры: что задумали депутаты

24.04.2019 12:00

Верховная Рада планирует запретить посуточную сдачу квартир

Об этом сообщает издание «Телеграф».

Известно, что данный законопроект о внесении изменений регулирует правила сдачи квартир в многоэтажных домах в аренду под офисы и мини-отели.

Документ был подан, 22 апреля. Автором является Артур Герасимов. Кроме этого, он предлагает внести изменения и в некоторые статьи Кодекса Украины об административные правонарушения.

А именно, предлагается поправить ст. 150 КУ, добавив текст об использовании квартир в многоквартирных домах не по назначению с разъяснением ответственности в случае нарушения данного пункта.

Если законопроект примут, владельцы квартир могут сдавать их в аренду согласно утвержденных законом правил и нести хозяйственную деятельность лишь в случаях, когда не используется нанятая рабочая сила и, если не нарушаются права и интересы владельцев квартир в том же жилищном комплексе. Но, посуточная аренда будет запрещена, так как подобные сдавать недвижимость, которая находиться в высотках от 16 этажей и больше, под офисные помещения запрещается. Однако, в качестве исключением будут хостелы. Но и им придется соответствовать заданным в документе санитарным нормам.

В таком случае в проекте комнат, входящих в хостел, обязаны выделить не менее 4 квадратных метров для спального места и не менее 6 квадратов от площади помещения на одного человека. Общие удобства должны быть обязательно. Кроме этого, необходимо наличие комнаты для общения проживающих временно людей.

Стоит отметить, что такие правила не будут распространяться на помещения, которые располагаются на цокольных этажах и верхнем этаже многоквартирного жилого дома, которые сдаются под офисы.

При нарушении данного закона будет предусмотрена уголовная ответственность, а именно штраф в размере от двух до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. При повторном нарушении закона владельцу жилья грозит штраф от трех до пяти необлагаемых минимумов.

Источник: https://politeka.net