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В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
24.04.2019 17:00
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, как российский лидер собирается выстраивать линию отношений с Украиной при ее новом руководстве. Об этом он сообщил в интервью российским СМИ.
Песков отметил, что Кремль будет исходить из заявлений и действий новоизбранного президента Владимира Зеленского:
«В любом случае президент России, как человек, который определяет внешнюю политику Российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Путин, отношения, Владимир Зеленский
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