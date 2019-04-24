В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

24.04.2019 17:00

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, как российский лидер собирается выстраивать линию отношений с Украиной при ее новом руководстве. Об этом он сообщил в интервью российским СМИ.

Песков отметил, что Кремль будет исходить из заявлений и действий новоизбранного президента Владимира Зеленского:

«В любом случае президент России, как человек, который определяет внешнюю политику Российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины».

Источник: https://donpress.com