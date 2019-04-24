В России выпустят килограммовую серебряную монету в честь победы Зеленского

24.04.2019 10:30

В России к инагурации Владимира Зеленского выпустят серебряную монету с его изображением. Об этом сообщает пресс-служба российской компании «Арт-Грани».

«Мастера … приступили к выпуску серебряной медальной монеты из серебра весом в 1 килограмм с изображением избранного президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что монета по замыслу авторов, призвана «стать символом надежды на улучшение отношений России и Украины».

На аверсе монеты изображен барельеф Владимира Зеленского в обрамлении надписей «Слуга народа» и «Владимир Зеленский». Реверс изделия украшает герб Украины, дата победы на выборах и надпись «Президент Украины».

Гендиректор компании Владимир Васюхин отметил, монета будет выпущена в рамах проекта под названием «Мировые лидеры», посвященный главам государств.

«В нашей компании существует традиция — увековечивать в металле важные события и выдающихся людей истории и современности. Несколько лет назад мы запустили проект под названием «Мировые лидеры», посвященный главам государств. В послужном списке — монета с барельефом Владимира Владимировича Путина, изделия, посвященные Президентам Казахстана, Азербайджана, Белоруссии и других республик. Запечатлели также инаугурацию Президента США Дональда Трампа 2017 году. Искренне верим, что с приходом нового Президента нормализуется не только жизнь граждан Украины, но и взаимоотношения наших стран «, — отметил Владимир Васюхин.

Серия будет лимитирована 25 экземплярами.

Источник: https://donpress.com