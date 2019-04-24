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В ВР рассказали, до какого числа у Зеленского есть возможность распустить парламент
Украинский депутат от партии «Видродження» Валерий Писаренко сообщил, что до 16 июня новый глава государства Владимир Зеленский имеет право на принятие решения о досрочном роспуске ВР Украины восьмого созыва, передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина».
По словам Писаренко, в Конституции предусмотрено две даты. Вместе с тем, он убежден, что лишь до 16 июня есть возможность распустить парламент. Писаренко также напомнил, что с самого начала обсуждалось 27 мая как день, когда президент сможет досрочно прекратить полномочия ВР.
«Еще есть дата 16 июня. Если посчитать до последнего возможного дня, когда следующий парламент должен войти в свои полномочия, вы увидите, что это – 16 июня», — уточнил парламентарий.
Более того, депутат от «Видродження» сообщил, что его предложение по отстранениюпредседателя Андрея Парубия от должности не имеет отношения к новоизбранному президенту Зеленскому.
Теги: Донбасс, парламент, Владимир Зеленский, Верховная Рада
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