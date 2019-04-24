Власть не сдается: Рада готовится "кинуть" Зеленского

24.04.2019 15:35

Верховная Рада собирается ограничить полномочия президента Зеленского. Об этом сообщил народный депутат из группы «Відродження» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.

«Верховная Рада готовится существенно ограничить полномочия Президента. Новоизбранный Президент может превратится в формальную фигуру, запутанную сложной сетью правительственной бюрократии. Не буду вдаваться в подробности, их можно увидеть на моем сайте. Скажу лишь, что большинство предложений заговорщиков неконституционные.

Как например, ограничить право президента назначать Министра обороны, Министра иностранных дел, а также Главу Службы безопасности и Секретаря РНБО. И еще одно. Перспектив принятия этого законопроекта не вижу и даже если удастся протащить это через первое чтение планирую подать такое количество конституционных поправок, что будем рассматривать до сложения присяги следующим созывом парламента», — сообщил депутат.

Источник: https://from-ua.com