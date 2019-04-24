Зеленский стал исключением: «впервые за пятнадцать лет»

24.04.2019 20:00

Президентские выборы 2019-го года не смогли расколоть Украину

Об этом в видео-интервью Politeka заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По его словам, учитывая выборы 2004-го и 2010-го годов, которые разбивали страну на почти враждующие лагеря, нынешние выборы прошли фактически равномерно, исключая только Львовскую область.

«Правда, я бы был сдержанным по объединению страны, оно скорее временное и это объединение в том, что нужно изменить власть, надо сменить президента», — говорит Фесенко.

Также политолог отметил, что аура неизвестности вокруг команды Владимира Зеленского является положительным моментом для украинцев, так как это шанс к лучшему. Да и вообще, у новых людей при власти нет шаблонов, а следовательно, они не будут заложниками тех схем и правил, которые многим неприятны.

«Мы проголосовали за совсем другую фигуру, за неполитика. И, возможно, люди интуитивно считают, что это может изменить правила игры. Получится, не получится — никто не знает. Здесь как рулетка — и люди относятся к этому философски», — объясняет Фесенко.

Недавно также стало известно, что парламент намеренно пытается лишить Зеленского как можно большего количества полномочий. Как только в очевидные лидеры президентской гонки выбился Владимир Зеленский, в Верховной Раде заговорили о принятии нового закона, ограничивающего полномочия главы государства.

«Все эти последние судороги депутатов — это инстинкт самосохранения. Здесь совпадают интересы бывшей власти, ориентированной на Петра Порошенко, украинской олигархии и исполняющих их приказы отдельных депутатов. Они боятся, что сильная президентская власть Владимира Зеленского отправит всех их на политическое кладбище», — рассказал политолог Андрей Золотарев.

В свою очередь, политолог Руслан Бортник считает, что данный законопроект просто «месть проигравших».

«По сути, депутаты говорят Зеленскому: «Ну хорошо, распускай парламент, но мы тебя политически кастрируем«. Мол, если новый президент угрожает нашей каденции, то и мы переломим его через колено и он не сможет реализовать никакие предвыборные обещания в силу отсутствия у него полномочий», — отметил он.

Источник: https://politeka.net