Имущество Порошенко национализировать: появились первые иски, подробности

25.04.2019 08:20

Начинают рвать?

Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд о признании незаконной приватизации Кондитерской фабрики им. Карла Маркса (Киевской фабрики корпорации Roshen) действующим президентом Петром Порошенко, сообщает Liga.net

"Как глава Соцпартии, понимая отзывы однопартийцев и народа Украины, подаю иск в суд о незаконной приватизации кондитерской фабрики, в моем понимании украденной у украинского народа", - сказал он в эфире телеканала NewsOne, сообщает пресс-служба СПУ.

В 1996 году Кондитерская фабрика им. Карла Маркса вошла в корпорацию Roshen, которая принадлежит Порошенко.Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Корпорация в год производит 450 000 тонн продукции. В ее состав входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская, а также законсервированная Мариупольская фабрика); две ныне не функционирующие производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат Бершадьмолоко, обеспечивающий фабрики корпорации молочным сырьем.

В 2016 году президент Украины заявил, что передал свою долю (85%) Roshen в "слепой" траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевскому (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).

В 2018 году Порошенко от Rothschild получил 1,5 млрд грн дивидендов.

Источник : https://from-ua.com



