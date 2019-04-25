- Имущество Порошенко национализировать: появились первые иски, подробности08:20
- Путин готовит аннексию Донбасса: красная линия перейдена07:50
- Захарова указала на вину Зеленского в раздаче российских паспортов на Донбассе07:20
- «Покажите хотя бы один приказ»: у Зеленского раскрыли правду о захвате Крыма, скандальные детали07:00
- Стало известно, сколько продержится низкая цена на газ для населения22:43
- Как не набрать вес на «майские» праздники22:18
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО21:46
- В Квартале 95 назвали имя того, кто заменит Зеленского21:02
- Почему украинцам не выплачивают субсидии20:40
- В Минобороны подтвердили, что ПВО вокруг Киева переоборудовали на деньги Порошенко20:20
Имущество Порошенко национализировать: появились первые иски, подробности
Начинают рвать?
Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд о признании незаконной приватизации Кондитерской фабрики им. Карла Маркса (Киевской фабрики корпорации Roshen) действующим президентом Петром Порошенко, сообщает Liga.net
"Как глава Соцпартии, понимая отзывы однопартийцев и народа Украины, подаю иск в суд о незаконной приватизации кондитерской фабрики, в моем понимании украденной у украинского народа", - сказал он в эфире телеканала NewsOne, сообщает пресс-служба СПУ.
В 1996 году Кондитерская фабрика им. Карла Маркса вошла в корпорацию Roshen, которая принадлежит Порошенко.Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Корпорация в год производит 450 000 тонн продукции. В ее состав входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская, а также законсервированная Мариупольская фабрика); две ныне не функционирующие производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат Бершадьмолоко, обеспечивающий фабрики корпорации молочным сырьем.
В 2016 году президент Украины заявил, что передал свою долю (85%) Roshen в "слепой" траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевскому (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).
В 2018 году Порошенко от Rothschild получил 1,5 млрд грн дивидендов.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, имущество, национализация, Порошенко
- Боевики "ДНР" намерены обсудить в Минске "национализацию" украинских предприятий
- Из-за угроз потерять имущество, люди вынуждены возвращаться на оккупированные территории (ВИДЕО)
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман
- Запахло «фрекситом»: Ле Пен сделала громкое заявление
- В "ДНР" вводят "внешнее управление" на "отжатых" предприятиях
- "Администрация" оккупированной Макеевки намерена провести "инвентаризацию имущества" религиозных общин
- Представитель НВФ об упрощении получения гражданства: Путин просто кинул жителям ОРДЛО кость08:00
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО21:46
- Контактная группа не смогла договориться о «пасхальном перемирии»18:40
- В ОБСЕ надеются на разрешение конфликта на Донбассе после победы Зеленского14:20
- Война на Донбассе. Боевики выкатили под Гнутово минометы и гранатометы, есть погибшие и раненые10:45
- Серьезное ЧП у боевиков «ЛНР»: в больнице десятки наемников10:15
- «Слава Україні! Героям слава!»: ВСУ стерли с лица земли огневые точки террористов на Донбассе09:48
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы07:16
- В Донецке, Горловке и других населенных пунктах люди не смогут навестить могилы близких22:13
- В подразделениях НВФ «ЛДНР» введен «казарменный режим»21:16
- Имущество Порошенко национализировать: появились первые иски, подробности08:20
- Представитель НВФ об упрощении получения гражданства: Путин просто кинул жителям ОРДЛО кость08:00
- Путин готовит аннексию Донбасса: красная линия перейдена07:50
- Захарова указала на вину Зеленского в раздаче российских паспортов на Донбассе07:20
- «Покажите хотя бы один приказ»: у Зеленского раскрыли правду о захвате Крыма, скандальные детали07:00
- Стало известно, сколько продержится низкая цена на газ для населения22:43
- Как не набрать вес на «майские» праздники22:18
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО21:46
- При пожаре в парижском соборе чудом выжили десятки тысяч пчел21:30
- В Квартале 95 назвали имя того, кто заменит Зеленского21:02
- Как не набрать вес на «майские» праздники22:18
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг12:15
- Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду11:30
- Офтальмолог назвал оптимальные цвета линз в солнцезащитных очках10:00
- Медики рассказали о вреде электронных сигарет09:29
- 6 самых вредных привычек, из-за которых обвисает грудь09:00
- Самые опасные весенние фрукты и овощи07:45
- Гороскоп на неделю: Скорпион увеличит доходы, Близнецов похвалят на работе, Львов ждет опасность19:44
- Соскин: «Порошенко - некрофил, Янукович —вообще клептоман-убийца, а Зеленский — это человек-позитив»14:21
- Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России
- Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту
- Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду
- В Донецке происходит нечто непонятное
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
- У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой
- Главарь террористов ДНР заговорил об окончании войны: подробности