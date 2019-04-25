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На Львовщине трое подростков убили своего знакомого из-за долга
Информацию о возможном убийстве полицейские получили из соцсетей. Один из злоумышленников опубликовал фотографии тела погибшего.
В райцентре Жовква трое несовершеннолетних из-за долга в 12 тысяч гривен до смерти избили своего 17-летнего знакомого. Об этом сообщает управление Нацполиции во Львовской области в четверг, 25 апреля.
Информацию о возможном убийстве работники полиции получили из социальных сетей. Один из злоумышленников опубликовал фотографии тела погибшего.
"При проведении проверки информация подтвердилась – тело юноши с многочисленными телесными повреждениями обнаружили закопанным на территории одного из домохозяйств в городе Жовква. Погибшим оказался 17-летний житель одного из сел района", – говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что в ночь на 13 апреля в подвале одного из жилых домов парня жестоко избили трое его знакомых – двое местных жителей в возрасте 15 и 17 лет и 17-летний житель одного из сел Жовковского района.
"Увидев, что юноша не подает признаков жизни, они вынесли тело из подвала и закопали за домом. При этом они сфотографировали тело погибшего, и затем один из них обнародовал эти фото в социальной сети", – сообщили в полиции.
Правоохранители опросили подростков в присутствии родителей и психолога – по их словам, они избили своего знакомого за то, что он задолжал им 12 тысяч гривен и не мог вернуть долг.
По данному факту открыто уголовное производство по статье о нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч.2 ст.121 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Вскоре суд изберет меру пресечения для задержанных.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: убийство, долг, Львовская область, подростки
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