Парламент принял еще один важный законопроект

25.04.2019 14:40

Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект № 1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях. За проект закона проголосовали 238 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

Закон определяет правовой статус временных следственных комиссий и временных специальных комиссий ВР, их полномочия и организационные основы деятельности.

Согласно закону, основаниями для создания ВСК могут быть сообщения о нарушении Конституции Украины, законов Украины органами госвласти, органами местного самоуправления, их должностными, служебными лицами, руководителями (или должностными лицами, исполняющими их обязанности) предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, объединений граждан, представляющих общественный интерес, в том числе:

сообщение об обстоятельствах, которые угрожают суверенитету, территориальной целостности Украины или ее экономическим, научно-техническим, национально-культурным, социальным интересам, охране окружающей среды;

сообщение о массовом нарушении прав, свобод и законных интересов граждан, их объединений или злоупотреблени властью должностными, служебными лицами, причинившее существенный вред общественным интересам.

Временная специальная комиссия образуется ВР для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, а также для подготовки и доработки проектов законов и других актов Рады на правах главного комитета, если предмет правового регулирования таких проектов не относится к предметам ведения комитетов, образованных парламентом, кроме случая образования специальной комиссии для продолжения работы над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины.

Источник : https://from-ua