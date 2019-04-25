Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса

25.04.2019 20:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса
В Пенсионном фонде РФ объяснили порядок получения российских пенсий жителями оккупированных районов Донбасса.

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным Пенсионного фонда РФ, назначение российских пенсий возможно только после переезда в Россию на постоянное жительство. Жителям оккупированных территорий, несмотря на получение паспортов РФ, пенсии должна платить Украина, считают в фонде.

"Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства (России или Украины). В связи с этим российские пенсии гражданам, которые постоянно проживают в Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются", - сообщил Пенсионный фонд РФ.

В фонде отметили, что вопрос назначения и выплаты пенсий жителям так называемых "ДНР / ЛНР" регулируется Соглашением о гарантиях прав граждан СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года, с которой Украина не вышла.

Пенсии будут назначаться в общем порядке, заверили в фонде.

  • Напомним, что 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ   об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  • Источник : https://ru.espreso.tv 


Теги: Украина, паспорт, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх