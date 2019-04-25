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Почему раздача российских паспортов на Донбассе выгодна Украине: Запорожский назвал три причины

25.04.2019 18:01
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Почему раздача российских паспортов на Донбассе выгодна Украине: Запорожский назвал три причины

В скандальном указе российского президента Владимира Путина по раздаче российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса есть три выгоды для Украины. Об этом на своей странице в социальной сети написал известный блогер Сергей Запорожский, отметив сразу три нюанса, о которых он написал в своем посте. Запорожский пишет, что случае получения российских паспортов значительная часть антиукраински настроенных людей покинет Украину и переедет в Россию, соответственно начнет уменьшатся нагрузка на Пенсионный фонд Украины и увеличиваться на Пенсионный фонд России. "Позитив 1. Указ Путина о каком-то облегченном получении гражданства РФ персонажами из Донецкой и Луганской областей косвенно говорит, что он готов сливать ОРДЛО. 2. Безусловно, путь это не быстрый, но уже радует то, что персонажи начнут возвращаться на свою историческую родину в РСФСР. 3. По законам РФ, чтобы вступить в гражданство РФ, нужно отказаться от иностранного паспорта. Это значит, что число коллаборантов с украинскими паспортами начнет уменьшаться и начнет уменьшаться нагрузка на Пенсионный фонд Украины и увеличиваться на Пенсионный фонд России. Позитив + негатив На Указ Путина плевать хотели чиновники из миграционной службы РФ. Они продолжат требовать разнообразные справки и всячески вымогать деньги у "восставших". Позитив тут в вымогательстве денег у предателей, негатив в том, что не все так пойдет быстро, как хотелось бы Украине", - пишет он.

 Источник : https://www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, паспорт
 
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