- На Львовщине трое подростков убили своего знакомого из-за долга18:20
- Почему раздача российских паспортов на Донбассе выгодна Украине: Запорожский назвал три причины 18:01
- Зеленский обещает взяться за «языковой закон» после инаугурации16:38
- Мужчина «заминировал» два вокзала в Мариуполе16:20
- Верховная Рада приняла судьбоносное решение по Донбассу: можно привлекать иностранцев15:40
- Путин выразил недовольство позицией Зеленского по Донбассу15:20
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»15:00
- Парламент принял еще один важный законопроект14:40
- С достопримечательностями, но без инфраструктуры: что не так с туризмом в Украине14:20
- Путин раздает паспорта РФ на Донбассе: эксперт раскрыл три главные цели агрессора 14:00
Почему раздача российских паспортов на Донбассе выгодна Украине: Запорожский назвал три причины
В скандальном указе российского президента Владимира Путина по раздаче российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса есть три выгоды для Украины. Об этом на своей странице в социальной сети написал известный блогер Сергей Запорожский, отметив сразу три нюанса, о которых он написал в своем посте. Запорожский пишет, что случае получения российских паспортов значительная часть антиукраински настроенных людей покинет Украину и переедет в Россию, соответственно начнет уменьшатся нагрузка на Пенсионный фонд Украины и увеличиваться на Пенсионный фонд России. "Позитив 1. Указ Путина о каком-то облегченном получении гражданства РФ персонажами из Донецкой и Луганской областей косвенно говорит, что он готов сливать ОРДЛО. 2. Безусловно, путь это не быстрый, но уже радует то, что персонажи начнут возвращаться на свою историческую родину в РСФСР. 3. По законам РФ, чтобы вступить в гражданство РФ, нужно отказаться от иностранного паспорта. Это значит, что число коллаборантов с украинскими паспортами начнет уменьшаться и начнет уменьшаться нагрузка на Пенсионный фонд Украины и увеличиваться на Пенсионный фонд России. Позитив + негатив На Указ Путина плевать хотели чиновники из миграционной службы РФ. Они продолжат требовать разнообразные справки и всячески вымогать деньги у "восставших". Позитив тут в вымогательстве денег у предателей, негатив в том, что не все так пойдет быстро, как хотелось бы Украине", - пишет он.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, паспорт
- Взлет отменяется. Почему производство в Украине снова падает
- Путин снова заявил, что в невыполнении Минска-2 виновата Украина
- С начала сезона в Украине от гриппа скончались 13 человек
- В Бахмутском районе увеличили размер помощи: до 10 тыс. грн за поврежденный обстрелами дом
- С дистанции в президентских гонках уже сошла дюжина кандидатов (ВИДЕО)
- Местные выборы в Украине закончились 12 уголовными производствами
- Жители "ЛДНР" жалуются на ухудшение жизни17:40
- Мобильный оператор ОРДО прогнозирует сбои в работе в ближайшие 3 недели17:01
- Путин введет свои войска на Донбасс: раскрыты детали оккупации11:20
- Ситуация на пунктах пропуска Украины: больше всего машин на «Новотроицком»11:00
- Война на Донбассе: боевики пустили в ход артиллерийские системы и минометы09:22
- Представитель НВФ об упрощении получения гражданства: Путин просто кинул жителям ОРДЛО кость08:00
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО21:46
- Контактная группа не смогла договориться о «пасхальном перемирии»18:40
- В ОБСЕ надеются на разрешение конфликта на Донбассе после победы Зеленского14:20
- Война на Донбассе. Боевики выкатили под Гнутово минометы и гранатометы, есть погибшие и раненые10:45
- На Львовщине трое подростков убили своего знакомого из-за долга18:20
- Почему раздача российских паспортов на Донбассе выгодна Украине: Запорожский назвал три причины 18:01
- Жители "ЛДНР" жалуются на ухудшение жизни17:40
- Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени17:20
- Мобильный оператор ОРДО прогнозирует сбои в работе в ближайшие 3 недели17:01
- Зеленский обещает взяться за «языковой закон» после инаугурации16:38
- Мужчина «заминировал» два вокзала в Мариуполе16:20
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Верховная Рада приняла судьбоносное решение по Донбассу: можно привлекать иностранцев15:40
- Путин выразил недовольство позицией Зеленского по Донбассу15:20
- Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени17:20
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Православные христиане сегодня празднуют Чистый четверг: чего нельзя делать11:40
- Как не набрать вес на «майские» праздники22:18
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг12:15
- Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду11:30
- Офтальмолог назвал оптимальные цвета линз в солнцезащитных очках10:00
- Медики рассказали о вреде электронных сигарет09:29
- 6 самых вредных привычек, из-за которых обвисает грудь09:00
- Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России
- Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту
- Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- В Донецке происходит нечто непонятное
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
- У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой