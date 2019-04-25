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Путин раздает паспорта РФ на Донбассе: эксперт раскрыл три главные цели агрессора

25.04.2019 14:00
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Путин раздает паспорта РФ на Донбассе: эксперт раскрыл три главные цели агрессора

Глава России упростил процедуру получения российского гражданства и активно готовится раздавать паспорта жителям ОРДЛО, реализуя свой план по Украине. Аналитик "Украинского института будущего" Игар Тышкевич объяснил, почему Путин так рвется вручить жителям "республик" Донбасса российские паспорта, передает  https://www.dialog.ua  со ссылкой на "Апостроф". Во-первых, страна-оккупант заинтересована в жителях ОРДЛО как в носителях славянской идентичности, поэтому после выдачи гражданства Москва попытается убедить их перебраться в "глубинку" России. Также Кремлю нужны молодые специалисты и студенты из Украины, которые живут на оккупированной территории, и кампания с паспортами необходима Москве, чтобы их "переманить". Также оккупанты авантюрой с паспортами пытаются подкупить местное население и вернуть их доверие к стране-агрессору, в которой они разочаровались. Ранее Бабченко сразил соцсети своей реакцией на выдачу гражданства страны-агрессора в "Л/ДНР". Также Шарий "разнес" указ Путина по Донбассу и паспортам РФ.

 



Теги: Донбасс, Путин, паспорт, эксперт, агрессор
 
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