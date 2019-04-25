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С достопримечательностями, но без инфраструктуры: что не так с туризмом в Украине
Системная работа по развитии туризма почти не ведется, но Европа предлагает нам свои решения.
Украина богата на живописные и впечатляющие достопримечательности и туристические места. Но в путешествиях по стране нередко можно столкнутся с большой проблемой – неразвитой инфраструктурой. Действительно, порой добраться до той или иной достопримечательности бывает непросто, особенно, если она не расположена в каком-то крупном городе. Сайт "Сегодня" разбирался, как обстоят дела с туристической инфраструктурой, с чем придется столкнуться туристам и можно ли исправить существующие проблемы.
Огромный потенциал и множество проблем
Невероятные каньоны, древние замки, густые леса, старинные дома, моря и миниатюрные пустыни – в Украине удивительным образом сочетается все это. Здесь есть, на что посмотреть и куда съездить. Но, задумываясь о внутреннем туризме, не стоит забывать о такой важной детали, как инфраструктура, которая, к сожалению, оставляет желать лучшего.
Безусловно, приехать в Киев и посмотреть на Киево-Печерскую Лавру – труда не составит. Ведь в столицу можно добраться и на самолете, и на поезде, и на автобусе, и на маршрутке – выбирай любой вид транспорта, который придется по душе и по карману. А вот для того, чтобы попасть, к примеру, на Коростышевский карьер, которые в последнее время становится все более популярным туристическим местом, уже придется помучиться в поисках транспорта и маршрута.
Или, например, Шаровская усадьба, которая расположилась неподалеку от Харькова. Белокаменный замок захватывает дух, а по парку, который раскинулся вокруг него, можно гулять часами. Только вот от Харькова до поселка Шаровка расстояние приличное – около 75 км, маршрутки к замку не ездят, а останавливаются на главной трассе, поэтому, выбирая такой вид транспорта, нужно готовиться к долгим пешим прогулкам. Уехать из замка вечером – и вовсе задание "со звездочкой", а отелей и гостиниц в поселке нет. Оптимальнее всего ехать туда на машине или же с туристической группой на автобусе. И это только несколько примеров, а ведь в Украине множество подобных мест, добраться до которых – тот еще квест.
"У Украины есть огромный потенциал для развития внутреннего туризма, но его сдерживают три огромные проблемы: недостаточный уровень инфраструктуры, уровень сервиса и недостаточная информированность - речь идет о презентации тех мест, которые есть в стране", – рассказывает Валерия Бондаренко, эксперт проекта ЕС "Поддержка системы географических указаний в Украине".
Проблемы – в дорогах, точнее, в их отсутствии
Украинские дороги – это одна из самых болезненных тем для общества. Их ремонтируют, модернизируют, тратят множество денег, но состояние покрытия, кажется, не улучшается. В правительстве разводят руками – не хватает средств.
"Основная проблема дорожной отрасли у нас – это недостаток денег. Эта проблема возникла не сегодня и не вчера, она возникла в начале 2000-х, когда на государственном уровне было принято решение не финансировать дороги по защищенной статье из государственного бюджета, а выделять деньги только в случае необходимости. Поэтому у нас катастрофическое недофинансирование этой отрасли", – поясняет Олег Сирый, заместитель директора департамента стратегического развития дорожного рынка и автомобильных перевозок Министерства инфраструктуры.
Он добавляет, что в Украине сейчас около 200 тыс. км дорог, а в 2018 г. во время децентрализации часть дорог перешла к местным администрациям, которые и должны непосредственно заниматься ремонтом дорожного покрытия и развитием инфраструктуры.
"В 2018 г. Кабмин принял программу о развитии автомобильных дорог на пять лет – с 2018 по 2022 гг. включительно. На это планируется потратить около 300 млрд грн. В 2018 г. на дороги государственного значения мы потратили около 24 млрд грн", – отметил чиновник.
Согласно утвержденному плану, в Украине до 2022 г. должны отремонтировать немало дорог, но речь идет только о тех, которые находятся в юрисдикции Мининфраструктуры и Укравтодора. А вот местные администрации не слишком торопятся заниматься ремонтом. Даже зайдя на Prozzoro, можно найти сотни тендеров, которые, хоть и прошли успешно, дальше бумажной волокиты не пошли. Причина расторжения договоров с подрядчиками проста – нехватка денег в бюджете.
Помимо ремонта дорог, на местах также должны задуматься о благоустройстве городов и близлежащих территорий. Так, в Украине мало где есть указатели на туристические объекты и различные достопримечательности. К слову, устанавливать такие указатели тоже должны местные администрации.
Проблема с инфраструктурой – это еще и отсутствие туалетов и мусорных урн. Все это в комплексе выливается в то, что Украина остается неудобной для туристов страной.
Сейчас украинское законодательство пытаются приблизить к европейским нормам. Так, 2019 год был назван годом качества и совершенствования украинского туризма.
"Это означает, что этот годы мы посвящаем международным стандартам качества, экологичности, доступности. У нас принято уже 36 международных стандартов, которые касаются и заведений питания, и туристическо-информационных центров, и транспортных кампаний, и пляжей, и других субъектов туристической деятельности", – делится Иван Липтуга, президент Национальной туристической организации Украины.
Гастротуризм в Украине: чем можно привлечь
На прошедшем недавно круглом столе "Туризм и дороги: обсуждение инфраструктурного обеспечения", организованным профильными министерствами, эксперты Евросоюза представили наработки по эногастрономическому туризму (эногастрономия – искусство сочетания вина с едой), в том числе первый в Украине пилотный проект "Дороги Вина и Вкуса Бессарабии". Проект запустят в Одесской области, т.к. там сейчас есть хорошая трасса Одесса-Рени, которая обеспечит удачную логистику. Инициатива направлена на то, чтобы способствовать развитию сельских территорий.
"Для разработки концепции развития сельского и эногастрономического туризма в Украине мы выбрали Одесскую область потому, что там есть отремонтированная дорога – Одесса-Рени. Первый проект поэтому и будет запущен в этом регионе, что там нет логистических проблем. Туристический эногастрономический маршрут "Дорога Вина и Вкуса" должен внедрить в Украине инновационный опыт Евросоюза и способствовать развитию сельских территорий. Ведь в мире ежегодные поступления от гастрономического туризма достигают 150 млрд долл." – рассказал руководитель проекта Европейской комиссии "Поддержка развития системы географических указаний в Украине" Саверио Савио.
Он добавил, что успех проекта зависит от выполнения нескольких обязательных условий: должны быть локальные туристические объекты с сельскими и историческими особенностями; развитая туристическая инфраструктура вблизи объекта (речь идет о ресторанах, гостиницах и т.д.); а также транспортная инфраструктура, которая предоставит возможность свободного и быстрого доступа к туристической локации (аэропорты, качественные дороги и т.д).
Национальный эксперт по вопросам эногастрономического туризма Елена Мотузенко говорит, что сейчас в Украине можно развивать несколько направлений гастрономического туризма: винный, сырный или медовый. На сегодняшний день все это развивается стихийно и не всегда легально, поэтому проект призван вывести эти гастрономические туристические маршруты в легальное поле.
"Мы уверены, что рядом с нашим эногастрономическим маршрутом будет развиваться инфраструктура, откроются сельские усадьбы, активизируется бизнес. Разработка проекта продлится 1,5 года, и наша задача – не только разработать маршрут в Одесской области, но и разработать дорожную карту для подобных маршрутов в других направлениях по всей стране", – отметила Мотузенко.
Благодаря таким маршрутам должна развиваться сельская местность и инфраструктура, ведь туризм – мощный драйвер, который способствует активному улучшению территорий. У нас же пока системной работы в отрасли туризма почти не ведется.
Проект Европейского союза "Поддержка развития системы географических указаний в Украине" внедрит географические указания в сегменте виноделия и производства локальных продуктов на всей территории Украины. Планируется создание туристических маршрутов с различной протяжностью, в разных регионах и с разными предложениями и достопримечательности. Карта интересных мест будет полностью интерактивной, и каждый сможет выбрать для себя оптимальный вариант гастропутешествия.
Эксперты отмечают, что Украина – мощная аграрная страна, поэтому гастротуризм здесь просто обязан набирать обороты и стать востребованным. Тем не менее, для развития туристических маршрутов и инфраструктуры до нужного уровня должен пройти не один год. Исправить ситуацию по щелчку пальцев невозможно. В процессе должны быть задействованы не только министерства, но и местные администрации, на которых лежит большая доля ответственности, и представители бизнеса, которым должно быть интересно развитие своих регионов.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, туризм, Европа, инфраструктура
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