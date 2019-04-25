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Укрзализныця назначила еще три дополнительных поезда из Киева на период праздников

25.04.2019 21:00
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Укрзализныця назначила еще три дополнительных поезда из Киева на период праздников
К пасхальным праздникам "Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Как сообщается, дополнительно назначила поезда:

  • № 219/217 Киев - Ивано-Франковск
  • №298 / 297 Киев - Херсон
  • №204 / 203 Хмельницкий - Киев.

Напомним, что всего на Пасху и майские праздники уже назначены 27 дополнительных поездов и дополнительные рейсы для пяти графиковых поездов.

Источник : https://ru.espreso.tv 



Теги: Киев, праздник, поезд, Укрзализниця
 
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