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В США назвали главную причину поражения Порошенко на выборах
25.04.2019 09:00
Американские журналисты считают главной причиной проигрыша Петра Порошенко на выборах стала проводимая им антироссийская политика.
Об этом пишет журнал The National Interest.
В материале говорится, что именно ограничения на использование русского языка, на поездки на территорию РФ, торговлю и контакты с россиянами стоили Порошенко победы, так как у многих украинцев есть родственники в соседней стране.
Источник : https://donpress.com
Теги: США, причины, Порошенко, президентские выборы
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