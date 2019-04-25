Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В США назвали главную причину поражения Порошенко на выборах

25.04.2019 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В США назвали главную причину поражения Порошенко на выборах

Американские журналисты считают главной причиной проигрыша Петра Порошенко на выборах стала проводимая им антироссийская политика.

Об этом пишет журнал The National Interest.

В материале говорится, что именно ограничения на использование русского языка, на поездки на территорию РФ, торговлю и контакты с россиянами стоили Порошенко победы, так как у многих украинцев есть родственники в соседней стране.

Источник : https://donpress.com 



Теги: США, причины, Порошенко, президентские выборы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх