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Захарова назвала «принудительной украинизацией» закон об украинском языке
Принятый Верховной Радой Украины закон о языке якобы, предполагает тотальную украинизацию страны и противоречит ее конституции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так, Захарова отметила:
«По своей сути он является законом о принудительной украинизациии, фактически тотальной. Его положениями предусматриваются значительные ограничения, а во многих случаях и прямые запрет на использование русского языка, языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни».
При этом она уточнила, что многие положения данного закона противоречат ряду международно-правовых норм и конституции Украины:
«Уже сейчас ясно, что мы имеем дело с решением, которое лишь усугубляет раскол украинского общества, еще больше отдалит перспективы регулирования переживаемого Украиной кризиса».
Источник : https://donpress.com
Теги: Украина, закон, язык, Захарова
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