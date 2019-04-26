- Правительство Венгрии угрожает Украине из-за языкового закона13:50
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО 13:12
- У Зеленского пошли на крайние меры: «никто не уйдет от тюрьмы»12:07
- Резкое похолодание: синоптик предупредила о надвигающихся дождях с грозами11:11
- В Кабмине грядут массовые увольнения: на очереди пять министров, озвучены имена22:53
- Взялась за старое: Савченко вновь пришла в Раду с «гранатой»22:37
- Как воевал сын Порошенко: раскрыта вся правда, в команде Зеленского подтвердили22:19
- Геращенко называет провокацией блокирование "языкового" закона22:04
- Укрзализныця назначила еще три дополнительных поезда из Киева на период праздников21:00
- Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса20:40
Правительство Венгрии угрожает Украине из-за языкового закона
Правительство Венгрии очень жестко отреагировало на принятие Верховной Радой Украины языкового закона.
Как сообщает "Диалог.UA", Венгрия заявила, что из-за принятия языкового закона в будущем будет блокировать попытки Украины вступить в Североатлантический Альянс.
По заявлению правительства, Венгрия таким образом выказывает свой протест против принятия закона и показывает свою принципиальную позицию в этом вопросе. Вчера, 25 апреля, утром Верховная Рада Украины голосовала за утверждение законопроекта "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В результате закон был принят, его поддержало 278 народных депутатов, против высказалось 38 нардепов, 25 не голосовали, а еще 7 воздержались от голосования. Сообщается, что во время встречи политиков Венгрии с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, которая находилась в Будапеште в рамках деловой поездки, чиновниками Венгрии была озвучена позиция, согласно которой правительство страны будет всячески препятствовать вхождению Украины в Североатлантический Альянс, если Верховная Рада Украины примет законопроект о государственном языке, что впоследствии и произошло.
Теги: Украина, Донбасс, закон, Венгрия, язык, НАТО, Верховная Рада
- Венгрия поставила Украине ультиматум по закону об образовании
- Языковой закон: Украина победила Венгрию
- Закон о приоритетности вступления Украины в НАТО конфликтует с Декларацией о государственном суверенитете
- Языковой скандал: Венгрия выдвинула Украине ультиматум из трех новых условий
- Венгерские националисты выдвинули Украине ультиматум
- Венгрия — против Украины
- В «ДНР» отменен комендантский час13:33
- ВСУ на Донбассе срочно приведены в полную боевую готовность: Наев назвал причины, приехав на передовую12:49
- В Донецке нескольких студентов университета «заперли на подвал»12:31
- Армия РФ раскачивает ситуацию в семи районах Донбасса: ответ ВСУ заставил боевиков считать потери11:52
- «Будет изолирован и брошен»: Путин сообщил о судьбе, ожидающей Донбасс11:30
- В Мариуполе произошло жуткое ДТП. Погиб водитель такси10:33
- «Собирайте вещички и на выход». Путин поставил жителям Донбасса жесткий ультиматум 10:17
- Причины смертельного взрыв на шахте "Схидкарбон": Пасечник нарушил гробовое молчание09:29
- Линия разграничения: у КПВВ «Марьинка» утром стояла большая очередь на выезд08:58
- В РФ рассказали, будут ли платить пенсию "новым гражданам" из украинского Донбасса: названо условие оккупантов08:29
- Xiaomi представила электромопед за $450 (ВИДЕО)14:10
- Правительство Венгрии угрожает Украине из-за языкового закона13:50
- В «ДНР» отменен комендантский час13:33
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО 13:12
- ВСУ на Донбассе срочно приведены в полную боевую готовность: Наев назвал причины, приехав на передовую12:49
- В Донецке нескольких студентов университета «заперли на подвал»12:31
- У Зеленского пошли на крайние меры: «никто не уйдет от тюрьмы»12:07
- Армия РФ раскачивает ситуацию в семи районах Донбасса: ответ ВСУ заставил боевиков считать потери11:52
- «Будет изолирован и брошен»: Путин сообщил о судьбе, ожидающей Донбасс11:30
- Диего Марадона "тряхнул стариной" (ВИДЕО)11:20
- Страстная пятница 2019: приметы и суеверия10:03
- Причины головной боли, ее симптомы и лечение19:00
- Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени17:20
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Православные христиане сегодня празднуют Чистый четверг: чего нельзя делать11:40
- Как не набрать вес на «майские» праздники22:18
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг12:15
- Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду11:30
- Офтальмолог назвал оптимальные цвета линз в солнцезащитных очках10:00
- В Донецке происходит нечто непонятное
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
- На Банковой придумали, как сорвать инаугурацию Зеленского
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО
- Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса
- «Готовится аннексия Донбасса»: Порошенко выступил с важным заявлением