Правительство Венгрии угрожает Украине из-за языкового закона

26.04.2019 13:50

Правительство Венгрии очень жестко отреагировало на принятие Верховной Радой Украины языкового закона.

Как сообщает "Диалог.UA", Венгрия заявила, что из-за принятия языкового закона в будущем будет блокировать попытки Украины вступить в Североатлантический Альянс.

По заявлению правительства, Венгрия таким образом выказывает свой протест против принятия закона и показывает свою принципиальную позицию в этом вопросе. Вчера, 25 апреля, утром Верховная Рада Украины голосовала за утверждение законопроекта "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В результате закон был принят, его поддержало 278 народных депутатов, против высказалось 38 нардепов, 25 не голосовали, а еще 7 воздержались от голосования. Сообщается, что во время встречи политиков Венгрии с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, которая находилась в Будапеште в рамках деловой поездки, чиновниками Венгрии была озвучена позиция, согласно которой правительство страны будет всячески препятствовать вхождению Украины в Североатлантический Альянс, если Верховная Рада Украины примет законопроект о государственном языке, что впоследствии и произошло.