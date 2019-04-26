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Роспуск Рады: у Зеленского проговорились, как парламент поплатится за госпереворот
В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского не исключают роспуск Верховной Рады
Об этом рассказал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире Право на владу, пишет Политека.
В частности, Разумков сказал, что допускает такое в свете недавних попыток парламентариев лишить президента части его полномочий.
«В рамках действующей Конституции, если это будет разрешено, то теоретически да. Особенно после событий, которые происходили в последние дни, связанные с попыткой урезать полномочия», — сказал он.
Кроме того, Дмитрий Разумков прокомментировал разговоры об отмене президентской должности, — на его взгляд, это недопустимо.
«Это очень важно и для страны, и для людей иметь персоналию, которая выбирается на всеобщих выборах. Это раз. Два — у нас должен быть гарант Конституции. Реальный гарант Конституции, который будет защищать права и свободы граждан этой страны. Это нужно для баланса вертикали власти», — подчеркнул Разумков.
Теги: Донбасс, переворот, Владимир Зеленский, Верховная Рада
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