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В ЦИК озвучили дату объявления результатов выборов
Центральная избирательная комиссия объявит результаты второго тура президентских выборов в Украине 30 апреля.
Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает donpress.com.
Напомним, сегодня ЦИК объявил результаты голосования в заграничном избирательном округе и закрыл беспрерывное заседание, которое длилось с 22 апреля.
По словам Бернацкой, подписание протокола и официальное оглашение результатов выборов запланировано на 30 апреля. До этого необходимо изучить поступившие в последние дни протоколы окружных комиссий и дождаться истечения законного срока для их обжалования. Бернацкая уточнила:
«Только сегодня приняты последние протоколы с мокрыми печатями. Сейчас мы их будем обрабатывать. Кроме того, по закону на обжалование есть 5 дней после подписания протокола окружной комиссией. Нам необходимо дождаться, нет ли никаких исков. Сегодня председатель комиссиии направила в суды запросы, чтобы предоставить нам эту информацию. Как раз закончится 5-дневный период на обжалование последних протоколов. Мы попросили предоставить нам информацию на 10:00 30 апреля и ориентировочно в 12:00 30 апреля мы объявим результаты».
Согласно закону ЦИК обязан объявить результаты выборов не позднее 1 мая.
Отмечается, что если результаты будут объявлены 30 апреля, то инаугурация избранного Президента должна будет состояться не позднее 30 мая.
Теги: Донбасс, инаугурация, голосование, протокол, ЦИК, выборы президента
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