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В МИД опровергли заявление России про украинцев, которые уехали из ОРДЛО
Сделаное российской стороной в ООН заявление о том, что с 2014 года почти миллион граждан выехали из оккупированных территорий в Россию, не соответствует имеющимся в МИД данным. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"По всем международным конвенциям в смысле международного права Россия несет полную ответственность за то, что происходит на оккупированных территориях. Все цифры, которые она приводит (в Совбезе ООН - ред.), я бы этому не доверял. Мы имели примеры многих манипуляций по ситуациям на оккупированных территориях - и фактологические и сущностные. Они будут продолжаться. Я не верю в то, что почти миллион украинцев уехал из оккупированных территорий. Это не соответствует нашим данным. Тем более я не верю, что все они уже получили российские паспорта", - сказал Климкин.
Он заверил, что доверять любым данным, которые приводит Россия, не стоит.
Как сообщалось ранее, в МИД Эстонии отреагировали на указ Путина о выдаче паспортов жителям ОРДЛО.
Теги: Россия, Донбасс, МИД, опровержение, ОРДЛО, заявление
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