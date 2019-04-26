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Власть при Порошенко стала не только неделимой, но и непередаваемой
В недавних статьях постоянно подчеркивал: главное — не выиграть эти выборы, главное — реально получить власть. И вот с этим у Владимира Зеленского обозначились трудности.
Оказывается, Петр Порошенко власть отдавать категорически не хочет. Те, для кого это сюрприз — садитесь, вам неуд, плохо подготовились. Так как о том, что Петр Порошенко задумал какую-то гадость, полагалось догадаться сразу, когда этот патентованный интриган предложил Зеленскому помощь и содействие.
Порошенко пообещал — значит, сделает. Противоположное обещанному. На месте ВАЗа я бы ПАПу даже руку пожимал с опаской — вдруг она у него специально в какой-нибудь трупный яд измазана.
Наша общая беда в том, что президентская власть стала для Петра Порошенко сакральной, как для Владимира Путина. Он уже не мыслит себя без нее. Отсюда и прямая заявка на реванш в любой форме.
Опять же, потеряв пост Президента Украины, ПАП утратит сопутствующую неприкосновенность. И постановления о подозрении мятежные следователи Генпрокуратуры, которые множатся, как вирусы, начнут выписывать уже не только окружению Петра Алексеевича, но и ему персонально. Много постановлений. По многим криминальным производствам, включая те, что ведет военная прокуратура.
И, наконец, окружение Порошенко во главе с почти осиротевшими олешками и бирюковыми, падают на колени с надрывным воплем «На кого ж ты нас покинул, кормилец?!».
В результате раненная, но не добитая и потому смертельно опасная олигархическая система во главе с Петром Порошенко перешла к плану «Б» — многообразному саботажу передачи власти Владимиру Зеленскому. Вот когда наши правители хотят решать свою шкурную проблему, то моментально проявляются и сообразительность, и находчивость, и пресловутая политическая воля. Поэтому саботаж организован грамотно, в несколько бюрократически укрепленных эшелонов, как и не снилось нашим воинам на Донбассе.
Первая линия — затягивание оглашение ЦИКом официальных результатов президентских выборов. Каждый выигранный олигархией день — это время на зачистку своих коррупционных следов вроде «Укроборонпрома».
Вторая линия — попытка срыва инаугурации в том виде, в котором ее предусматривает закон. С этой целью идут уговоры (читай — подкуп) председателя Конституционного Суда Украины Станислава Шевчука уйти в отставку. Выборы нового главы КС произойдут, конечно же, нескоро, а принимать присягу вновь избранному Президенту Украины полагается именно в присутствии Председателя КС, который обязан засвидетельствовать законность процедуры.
Параллельный вариант — это роспуск Верховной Рады по сценарию Порошенко, до проведения инаугурации Зеленского. Основанием может стать решение уникального Киевского апелляционного суда о том, что парламентская коалиция не существует уже больше месяца.
Да она уже четыре года не существует! Но ПАПу только сейчас выгодно это заметить! А еще спрашивают, почему я называю его лицемером и фарисеем?
В случае роспуска Рады, естественно, объявляются перевыборы, нардепы разбредаются по округам, государственная служба охраны закрывает и опечатывает Раду. Провести полноценную инаугурацию в этих условиях крайне затруднительно.
А после парламентских выборов Порошенко рассчитывает зайти в Раду со своей электоральной «чекушкой», собрать коалицию вместе с медведчуковским «Оппоблоком — за житття!», а дальше диктовать свою волю — и Владимиру Зеленскому, и всему украинскому обществу.
Между прочим, в Раде уже зарегистрированы несколько (!) проектов постановления о ее роспуске.
Но и это еще не все. Спешно, как голый в баню, депутаты ринулись сочинять закон об импичменте Президента (несомненное, дело нужное!), в который вставлены положения, которые существенно ограничивают его полномочия. То есть, даже когда победивший внесистемный Президент наконец-но вступит в должность, то может оказаться, что назначение даже референта в первой приемной надо согласовать с депутатским корпусом. А про министров по президентской квоте и думать нечего…
Я ж говорю, когда наши правители хотят — могут. Ничего не остановит. Это же не цену на газ снижать и не паспортным провокациям Кремля отпор давать.
Понятно, что Владимир Зеленский может презреть условности, снять забойный видеоклип и дать Порошенко двадцать четыре часа на «Думай-те». А потом провести «народную инаугурацию» на Майдане.
Без сомнений, эту будет яркое классно срежиссированное действо. И можно будет бесконечно, как сказание о томосе, повторять, что народная легитимность выше любой законности, но осадочек останется. Это как резиновая женщина под безалкогольное пиво вместо натуральных — говорят, что то же самое, но все разницу понимают.
Помнится, в 2004 году было нечто похожее: Виктор Ющенко принял присягу перед «оранжевыми» депутатами Верховной Рады. Но все равно потом пришлось переигрывать через «третий тур» выборов.
Кроме того, нельзя забывать, что вся жизненная траектория Петра Порошенко как коммерсанта от политики прочерчена на блефе и понтах. Поэтому сейчас он нагнетает обстановку, запугивает Зеленского и его неопытную команду своей беспредельностью в готовности не отдавать власть.
То есть, он улучшает свои переговорные позиции. Как Зеленский затащил его на свое поле в стадионное шоу, так сейчас ПАП хочет затащить ВАЗа на свое поле вязких «терок по олигархическим понятиям».
Нагнав ужасов, Порошенко перейдет к торгам: разблокирование законной инаугурации в обмен на непреследование и сохранение ряда теневых схем. И тогда легенда об успешном внесистемном Президенте закончится, так толком и не начавшись.
Владимиру Александровичу и возвращаться-то некуда будет: на его место в «95 квартале» явно претендует коверный из депутатского цирка Алексей Гончаренко.
Поэтому «команде Зе» необходимо срочно выбираться из кустов на Парковой, где она отсиживается, и подавать признаки политической жизни не только по поводу «Закона про мову». А находить серьезных ситуативных союзников в Раде и начинать свою контригру. В первую очередь, за счет переформатирования парламентского большинства, резкой активизации следственных действий по окружению ПАПа и подтягивания общественности для давления на потерявшую страх Раду.
Да-да, собранные сограждане и позевывающие соотечественники, внесистемный Президент тем и отличается, что без нашей поддержки против олигархической системы ни на что переломное не способен.
Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для «Политеки»
Теги: Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, власть, Порошенко
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